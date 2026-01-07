Brazii de Crăciun, colectați GRATUIT de Primăria Cluj-Napoca. Până când îi puteți duce?

Brazii de Crăciun vor fi colectați gratuit de la punctele gospodărești de către firmele specializate, până după jumătatea lunii ianuarie.

Primarul Emil Boc a anunțat că locuitorii din Cluj-Napoca că brazii de Crăciun vor fi colectați gratuit | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Anuțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Dragi clujeni, până în 22 ianuarie (2026 - n. red.) puteți depune la punctele gospodăreștii, brazii de Crăciun. Primăria îi colectează gratuit”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, după 22 ianuarie, clujenii pot duce pomii de Crăciun la centrele de colectare sau să plătească pentru colectarea lor.

Astfel, clujenii caru despodobesc sunt îndemnați ca până miercuri, 22 ianuarie, să ducă pomii de Crăciun la punctele gospodărești de colectare a deșeurilor, pentru a beneficia de gratuitate.

Emil Boc, urări de la mulți ani pentru sărbătoriții de Sfântul Ioan

Totodată, primarul le-a urat „La mulți ani” tuturor celor care își săbătoresc ziua de nume de Sfântul Ioan.

„La mulți ani” tuturor celor care poartă numele de:

Ioan

Ion

Ionuţ

Ioana

Ionela

Oana

Nelu

Ivan

Jana

Ionuţa

Nela

Onuţa

Ionelia

Jan

La mulți ani, cu drag!”, a conchis Emil Boc.

Reamintim faptul că acum un an de zile, primarul municipiului Cluj-Napoca a arătat că pot fi găsite soluții pentru diminuarea tăierilor de brazi în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Ce facem în viitor, să nu avem atât de mulți pomi de Crăciun tăiați în perioada sărbătorilor? Nimeni nu interzice să avem un pom de Crăciun pentru anii viitori.

Dar v-aș ruga să reflectați și la alte soluții alternative mai prietenoase cu mediul”, a sugerat Emil Boc, în 6 ianuarie 2025.

Printre opțiunile la îndemână se regăsesc asemenea modalități de reducere a tăierii pomilor de Crăciun, precum:

Închirierea unui brad de Crăciun

Achziția unui brad de Crăciun cu balot, care ulterior poate fi replantat.

Un brad de Crăciun artificial

„În cazul unui brad artificial, acesta trebuie utilizat 5-7 ani, pentru a fi «prietenos» cu mediul, în condițiile în care amprenta de carbon a unui brad artificial este destul de mare”, a explicat Emil Boc.

Astfel, edilul Clujului le-a adresat o provocare clujenilor, prin care i-a îndemnat să se gândească la posibilitatea de a îmbina magia sărbătorilor cu protecția mediului.

„Un asemenea brăduț aduce mult aer curat, ne asigură un grad mai redus de poluare, dar în același timp putem avea parte și de magia sărbătorilor”, a adăugat primarul Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: