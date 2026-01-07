Nistor sare în apărarea lui Deac :„Unii n-au mâncat cartofi prăjiți câte trofee are el”

Dan Nistor (37 de ani), veteranul celor de la „U” Cluj, a comentat decizia celor de la CFR Cluj de a nu-l lua pe Ciprian Deac în cantonament.

Ciprian Deac / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook.

Direct din cantonamentul din Turcia, Dan Nistor, mijlocaşul ardelenilor, a comentat decizia celor de la CFR Cluj, fosta sa echipă, de a-l lăsa în România pe Ciprian Deac (39 de ani), veteranul grupării din Gruia.

Vişiniii l-au anunţat pe cel care şi-a trecut în CV nu mai puţin de şapte titluri de campion al României că nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu pentru restul sezonului şi este liber să îşi caute echipă.

„Îmi pare rău pentru el, pentru că suntem şi prieteni destul de buni. Are ditamai cariera în spate şi da, cred că e cuvântul potrivit. E o umilinţă! Are trofee cât n-au mâncat alţii cartofi prăjiţi în cariera lor.

A dus echipa aia în Europa League, Champions League şi aşa mai departe. Dar sunt problemele lor. Azi eşti bun, mâine eşti făcut...Din păcate, nu există recunoştinţă la noi în ţară”, a spus Dan Nistor, la finalul primului meci amical disputat de Universitatea Cluj în această iarnă.

Nistor şi Deac au fost colegi pentru o scurtă perioadă la CFR, între 2017-2018, după care primul a plecat la Dinamo.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: