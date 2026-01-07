CFR renunță la încă un atacant! Trei echipe îl doresc pe vârful care nu mai intră în vederile lui Pancu

Aventura lui Iacopo Cernigoi (31 de ani) la CFR este pe punctul de a fi încheiată.

Iacopo Cernigoi / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Italianul a fost folosit în doar cinci meciuri din Superligă, însă nu s-a impus în echipa de start a ardelenilor şi va pleca în această iarnă de la CFR.

El nu a făcut deplasarea în Spania, acolo unde Daniel Pancu conduce cantonamentul de iarnă al echipei.

Totuşi, vârful nu duce lipsă de oferte. Este dorit din nou în Italia, în Serie C, acolo unde Cosenza, Trento şi, mai nou, Virtus Verona se luptă pentru semnătura sa, anunţă Tuttomercatoweb.

"Pentru Virtus Verona, principala ţintă din ofensivă este Iacopo Cernigoi, iar clubul a accelerat tratativele pentru a o contracara pe Trento" notează sursa citată despre jucătorul care a strâns peste 200 de meciuri în Serie C şi Serie D.

