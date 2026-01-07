Peste 6.840 de copii s-au născut la Cluj-Napoca, în 2025. Care au fost cele mai frecvente prenume alese?

Matei și Maria au fost cele mai frecvente prenume alese pentru bebeluși în 2025. La Cluj-Napoca, anul trecut s-au născut peste 6.840 de copii.

Numărul nou-născuților în municipiul Cluj-Napoca este în creștere.

Astfel, dacă în 2024, au fost 6.361 de copii născuți în municipiul Cluj-Napoca, anul trecut numărul bebelușilor a depășit 6.840.

Cele mai frecvente nume de nou-născuți în 2025 au fost Matei și Maria.

Pentru băieți, cele mai frecvente nume alese anul trecut au fost – Matei, David și Luca.

Pentru fete, cele mai frecvente nume alese – Maria, Olivia și Ana.

În total, în 2025, la Cluj-Napoca s-au născut 6.846 de bebeluși, potrivit unui anunț făcut de primarul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Cele mai populare prenume în 2024

Comparativ cu anul 2024, prenumele Matei și David, în cazul băieților, rămân în topul preferințelor. În cazul fetelor, de asemenea, prenumele Maria rămâne pe prima poziție.

Cele mai frecvente nume pentru băieți în 2024: Matei, David și Ștefan.

Cele mai frecvente nume pentru fete în 2024: Maria, Sofia-Maria și Olivia.

La nivelul județului Cluj, în primele zece luni ale anului trecut sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ (-179 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare dacât cel al născuților vii, potrivit datelor privind mişcarea naturală a populaţiei, furnizate de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

