Ce va face Nicușor Dan în cazul suspendării numirii judecătorului clujean Dacian Dragoș la CCR? „Nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător”.

În cazul în care Curtea de Apel București va suspenda decretul de numire a judecătorului clujean Dacian Dragoș la CCR, Administrația Prezidențială va numi un nou judecător pentru a se pronunța pe legea pensiilor magistraților.

Situația de la Curtea Constituțională este „un conflict social”, a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului s-a referit la repetatele amânări ale ședinței în care CCR urmează să analizeze sesizarea privind reforma pensiilor magistraților, dar și la sesizarea unei avocate AUR privind suspendarea decretului de numire a judecătorului Dacian Dragoș la CCR, potrivit Libertatea.ro

Nicușor Dan a precizat că, din punctul lui de vedere, demersul împotriva judecătorului Dacian Dragoș, numit de el vara trecută la Curtea Constituțională, nu se justifică.

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esență, critica este că domnul Dragoș nu are acei 18 ani suficienți în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani Drept. Noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța”, a spus Nicușor Dan după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern organizată la Paris, numită „Coaliția de Voință”.

„Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților”, a completat șeful statului.

Avocata AUR, Silvia Uscov, a contestat la Curtea de Apel București decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al Curții Constituționale, numire făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută, notează sursa citată.

În iulie 2025, profesorul Dacian Dragos, președintele Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, a fost numit judecător al Curții Constituționale printr-un decret semnat de președintele Nicușor Dan.

Astfel, conform lui Nicușor Dan, CCR va putea să se pronunțe cu privire la reforma pensiilor magistraților.

