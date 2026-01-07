Elevii revin la cursuri pe 8 ianuarie. Când este programată vacanța de schi pentru elevii clujeni?

Elevii revin la școală joi, 8 ianuarie, când începe oficial al treilea modul al anului școlar 2025-2026.

Elevii revin la școală pe 8 ianuarie, când începe oficial al treilea modul de studiu. Când este programată vacanța de schi? |Foto: Depositphotos.com

Elevii din România au avut parte de una dintre cele mai lungi perioade de vacanță, în condițiile în care vacanța de iarnă a început în 20 decembrie 2025 și se încheie în 7 ianuarie 2026.

Astfel, după o puază de 19 zile libere, elevii și profesorii reaiu cursurile joi, 8 ianuarie 2026, când va începe al treile modul de învățare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Elevii revin la cursuri pe 8 ianuarie

Anul şcolar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri şi vacanţe, după cum urmează:

Intervale de cursuri

*de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

*de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

*de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare;

*de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

*de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Intervale de vacanţă:

*de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

*de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

*o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

*de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marţi, 14 aprilie 2026;

*de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Ministerul Educației: Scutirile medicale să nu fie un pretext pentru a prelungi vacanța de iarnă

În condițiile în care modulul 3 de cursuri începe într-o zi de joi, urmată de vineri, 9 ianuarie, după care elevii intră din nou în weekend, pe 10 și 11 ianuarie, există tentația unor părinți de a-și învoi copiii sau de a apela la scutiri medicale pentru primele două zile de școală, astfel încât revenirea efectivă la cursuri să aibă loc abia luni, 12 ianuarie, notează Edupedu.ro

„Joi începe şcoala în toate unităţile de învăţământ din România”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, la TVR Info.

Astfel, cu excepția posibilelor suspendări punctuale din cauza zăpezii, elevii vor reveni în bănci.

„Dacă va fi nevoie să suspendăm cursuri cu prezenţă fizică într-una din unităţile de învăţământ sau mai multe, în grupuri de unităţi de învăţământ, aceste decizii se vor lua punctual. Altfel, evident, toată lumea la şcoală. Şi, dacă ne gândim la scutiri medicale, eu sper ca orice scutire medicală emisă în ţara asta să fie emisă cu un motiv bine întemeiat, nu ca un pretext pentru a ne prelungi puţin vacanţa de iarnă”, a adăugat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, potrivit sursei citate.

Când este programată vacanța de schi pentru elevii clujeni?

„Vacanţa de schi” sau vacanța mobilă va fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.

În județul Cluj, elevii vor beneficia de o săptămână de vacanță („Vacanța de schi”) în intervalul 9 – 15 februarie 2026.

Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026, iar pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.

Foto: Depositphotos.com

