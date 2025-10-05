Proiect pilot pentru prevenția dependenței de jocurile de noroc, în școlile din Cluj. Marinela Marc (ISJ Cluj): „Educația are un rol fundamental în formarea comportamentelor sănătoase”.

Clujul face demersuri concrete pentru prevenirea adicțiilor în mediul școlar și combaterea dependenței de jocurile de noroc, inclusiv prin consumul digital excesiv. Un proiect-pilot, adresat elevilor din clasele V – XII, va fi desfășurat în 15 școli din județ.

Proiect pilot pentru prevenția dependenței de jocurile de noroc, în școlile din Cluj. Marinela Marc (ISJ Cluj): „Educația are un rol fundamental în formarea comportamentelor sănătoase”|Foto: monitorulcj.ro

„Paradigma educațională s-a schimbat foarte mult, nu doar prin prisma digitalizării. Ne confruntăm cu această problemă a adicțiilor fie că ne raportăm la consumul de droguri și substanțe cu efect psihotrop sau la fenomenul de bullying, de ciberbullying – digitalizarea și accesul la tehnologie a adus cu sine și acest pericol al agresivității din mediul online.

Este un aspect asupra căruia trebuie să ne aplecăm serios, să elaborăm strategii la nivelul unităților de învățământ, al claselor, să îi implicăm pe părinți, astfel încât să facem front comun și să creștem o generație de tineri sănătoși, cu comportamente sănătoase”, spune Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj.

Marinela Marc (ISJ Cluj): „Educația are un rol fundamental în formarea comportamentelor sănătoase”|Foto: monitorulcj.ro

În acest demers de prevenție și sprijin pentru elevi se înscrie și proiectul derulat în mai multe școli din județul Cluj pentru prevenția adicțiilor în fața jocurilor de noroc.

Proiect pilot pentru prevenția dependenței de jocurile de noroc în școlile din Cluj

La Cluj a fost lansat un proiect pilot, care va fi derulat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) pe parcursul anului școlar 2025 – 2026.

Este vorba de proiectul „Minți tinere, decizii sănătoase”, dedicat prevenției jocului patologic de noroc la copii și adolescenți în școli, adresat elevilor din clasele V—XII.

Proiectul va fi derulat într-o serie de unități de învățământ preuniversitar din Cluj:

*Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca,

*Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca,

*Școala Profesională Specială „SAMUS" Cluj-Napoca,

*Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca,

*Liceul Teoretic „Gelu Voievod" Gilău,

*Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej,

*Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca,

*Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,

*Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca,

*Școala Gimnazială Bonțida,

*Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești,

*Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida,

*Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda,

*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej,

*Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla.

Marinela Marc (ISJ Cluj): „Educația are un rol fundamental în formarea comportamentelor sănătoase”

Activitățile vor consta în sesiuni de formare pentru cadrele didactice și consilieri, ateliere interactive de prevenție pentru fiecare clasă, sesiuni de informare pentru părinți și evaluare de impact.

Elevii vor fi informați asupra riscurilor jocurilor de noroc – impact estimat la 1.000 de elevi, și de asemenea va fi elaborat un ghid ce va fi distribuit în toate școlile participante.

În contextul în care gamblingul digital reprezintă o provocare, șefa ISJ Cluj a atras atenția asupra riscurilor specifice consumului digital excesiv.

Potrivit unui studiu realizat de organizația „Salvați Copiii”, în 2025, aproape jumătate dintre copii (48,3%) din România petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, majoritatea acestui timp fiind alocat rețelelor de socializare.

„Educația are un rol fundamental în formarea comportamentelor sănătoase în raport cu tehnologia. Prin educație, implicare și strategii de prevenție bine structurate, este posibilă promovarea unui comportament digital echilibrat, asigurând astfel dezvoltarea sănătoasă a viitoarelor generații”, a declarat, sâmbătă, Marinela Marc, inspector școlar general ISJ Cluj, în cadrul unei conferințe desfășurate cu ocazia Zilelor Educației Clujene.

Strategii de prevenție la nivelul unei unități de învățământ

*Elaborarea unui plan de acțiune în școală pentru echilibru digital

*Integrarea tematicii în curriculumul școlar: la orele de dirigenție, în cadrul orelor de educație civică și socială, în cadrul cursurilor opționale și în activitățile extrașcolare.

*Formarea cadrelor didactice privind semnele consumului problematic: cum să răspundă în mod pedagogic și să creeze lecții interactive offline și online echilibrat.

*Implicarea consilierului școlar

*Dezvoltarea parteriatelor cu ONG-uri și autorități, implicarea specialiștilor din domeniu.

„Prevenția consumului digital excesiv nu este un efort izolat, ci un demers educațional complex. Școala este chemată să devină un spațiu de formare nu doar intelectuală, ci și de autocontrol, discernământ și echilibru, iar prin acțiuni concrete, în parteneriat cu familiile copiilor, cu instituții și ONG-uri de profil, putem crește generații care folosesc tehnologia ca instrument, nu ca refugiu”, a explicat șefa ISJ Cluj, Marinela Marc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: