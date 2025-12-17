Fostul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc, ARESTAT preventiv într-un dosar de mită

Tribunalul București a decis arestarea preventivă a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar unde este acuzat că ar fi intermediat o mită.

Instanța a decis arestarea preventivă a lui Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor Inquam Photos / Octav Ganea

Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie 2025, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei

Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe.

Procurorii susțin că, în cursul lunii septembrie, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23 milioane lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie - noiembrie, cu ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunțător în dosar), cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, ce urma să fie reînnoit între RAR și firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Bușe.

Răzvan Cuc și Daniel Bușe ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului cu firma administrată de Bușe, într-un timp cât mai scurt.

Procurorii mai spun că Daniel Bușe ar fi promis directorului general RAR că banii îi vor fi plătiți în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă ar fi urmat să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: