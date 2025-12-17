60 de milioane de euro din fonduri europene pentru bursele sociale ale studenţilor din România. Câți tineri vor beneficia de banii alocați de Comisia Europeană?

Ca urmare a măsurilor Guvernului de reducere a deficitului bugetar, prin care plata burselor sociale a fost suspendată, Comisia Europeană vine cu o măsură semnificativă de sprijin pentru studenții din România și alocă 60 de milioane de euro pentru plata burselor.

În imagine: protestul studenților din Cluj, la început de an universitar, din cauza tăierii fondului de burse|Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Educaţiei anunță aprobarea de către Comisia Europeană a finanţării suplimentare solicitate de 60 de milioane de euro, prin Programul Educaţie şi Ocupare (PEO), pentru plata burselor sociale ale studenţilor.

În urma aplicării măsurilor fiscale și a tăierii fondului de burse pentru studenți, peste 40% dintre studenți au rămas fără burse

„Această sumă va asigura plata burselor sociale pentru aproximativ 40.000 de studenţi proveniţi din medii vulnerabile în anul 2026”, anunță Ministerul Educației.

Estimarea este ca primele plăţi să fie efectuate cel târziu în luna februarie a anului 2026.

„În acest mod, fondul de burse în noul an va fi nominal şi în practică apropiat de anii 2024 şi 2025 (după redimensionare) şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023, având acces la acesta atât studenţii la buget, cât şi studenţii la taxă”, menționează sursa citată.

Măsura luată de Comisia Europeană vine în contextul solicitărilor formulate de minister pentru cofinanţarea acestor drepturi sociale din Fondul Social European Plus (FSE+).

„Această măsură reprezintă un pas decisiv în implementarea viziunii Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a facilita accesul la studii universitare şi de a reduce riscul de abandon şcolar din motive economice, lucru important în condiţiile crizei fiscal-bugetare traversate de România”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației.

Conform sursei citate, ministrul Daniel David a solicitat unităților din subordine să pregătească procedurile de implementare, astfel încât prima plată să fie efectuată cel târziu în luna februarie a anului 2026, pentru luna ianuarie.

Comisia Europeană (CE) sprijină acordarea burselor sociale pentru 40.000 de studenți din România prin Fondul Social European Plus, informează Agerpres.ro

Potrivit executivului european, sprijinul financiar prevede asigurarea continuității acestui tip de ajutor, în contextul în care plata burselor sociale a fost temporar suspendată din bugetul de stat, ca urmare a măsurilor naționale de reducere a deficitului bugetar.

Astfel, prin activarea fondurilor europene, studenții din medii vulnerabile pot continua studiile universitare, reducând riscul de abandon.

Fondurile vor fi utilizate pentru acordarea burselor sociale studenților incluși în „lista beneficiarilor eligibili” pentru ciclul de plată 2025, bursele fiind acordate pe o perioadă de nouă luni din anul universitar, potrivit proiectului aprobat de Comisia Europeană.

Pe termen lung, România și-a exprimat angajamentul de a relua finanțarea burselor sociale din bugetul de stat, în completarea sprijinului oferit din bani europeni.

