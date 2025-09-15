A picat Moțiunea AUR împotriva ministrului Educației. Daniel David rămâne în Guvernul României.

Moțiunea împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, luni, 15 septembrie 2025, de plenul Senatului României.

Daniel David rămâne ministrul Educației în Guvernul Bolojan | Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului.

S-au înregistrat 40 de voturi „pentru”, 82 de voturi „împotrivă” și o abținere.



Votul a fost secret electronic.



Moțiunea, intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a fost semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, șase neafiliați și patru de la „Pace - Întâi România”).

Plenul Senatului a început, luni, dezbaterea moțiunii simple privind sistemul de educație, la care a participat ministrul Educației, Daniel David.

Moțiunea a fost votată luni, însă doar de senatorii prezenți fizic în sala de plen, nu și de cei din online. Sunt 105 senatori prezenți în sală.



Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moțiunea simplă intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 AUR, 6 neafiliați, 4 Pace-Întâi România).

Semnatarii moțiunii simple își argumentează demersul prin faptul că România s-ar afla în fața unei „crize fără precedent” în domeniul educației, iar sub conducerea ministrului Daniel David, „sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor”.

Moțiunea este citită de senatoarea AUR Cristina Dumitrescu.

Ministrul Daniel David a propus un pact pe 10 ani pentru educație și cercetare

Ministrul Daniel David a propus, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple inițiată de parlamentarii AUR, un pact pe un deceniu pentru educație și cercetare.



„Îndrăznesc să vă spun nu doar partidelor din coaliție care avem un program, ci tuturor. Dacă vreți și vrem să facem ceva pentru educație, primul lucru este că cunoaștem realitatea. Doi - avem nevoie de un angajament comun pentru un deceniu al educației și cercetării. (...) Vă propun un pact pentru un deceniu al educației și cercetării care să aibă trei puncte simple. În fiecare an, începând cu anul viitor, bugetul nu poate să fie egal sau mai mic decât bugetul din anul trecut, doi - educația și cercetarea le păstrăm măcar un deceniu împreună, fiindcă generarea cunoașterii nu se poate separa de diseminarea ei din educație, trei - orice măsură mare trebuie să se înscrie în limitele UE și OECD”, a afirmat Daniel David.



Potrivit acestuia, paradigmele din sistemul educațional românesc „vin din perioada comunistă”.



„Paradigmele noastre nu arată bine, oamenii pe care îi avem în sistem - profesori, elevi - chiar nu pot funcționa în acest sistem. Avem oameni dedicați, avem copii care au inteligență și creativitate comparabile cu orice altă țară din spațiul Vestic, doar că - hai să recunoaștem - paradigmele din sistemul nostru educațional sunt paradigme care vin din perioada comunistă”, a mai spus ministrul.



El a mai afirmat că atunci când un sistem produce aproximativ 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională.



„Dacă nu suntem atenți, țara va deveni o civilizație toată eșuată sub obscurantism în educație. În cercetare-dezvoltare-inovare vom deveni probabil o colonie tehnologică. (...) Măsurile care au fost luate au trebuit să fie luate într-o logică inițială fiscal-bugetară”, a arătat ministrul.



Acesta a susținut că măsurile fiscal-bugetare salvează domeniul în ceea ce privește salariile și bursele până la finalul anului.

„98,6% dintre titulari și-au mărit norma în aceleași unități școlare. (...) Suntem atenți, pentru că le-am făcut pe repede înainte și acest lucru îl recunosc. Suntem atenți la aceste comasări. (...) Noi facem reorganizarea rețelei școlare în fiecare an, dar nu se vede. De data aceasta s-a văzut pentru că a devenit o problemă politică”, a subliniat Daniel David.



Ministrul a replicat că nu i se pot imputa rezultatele slabe la sesiunea a doua a Bacalaureatului.

„Eu pot încasa multe și am încasat multe în aceste luni, dar chiar să îmi atribuiți mie rezultatele la Bacalaureat din acest an și rezultatele la Evaluarea națională chiar nu cred că este în regulă. Sunt ministru din 24 decembrie. (...) Dacă aș fi sincer-nesincer și le-aș prelua, ar trebui să le preiau nu numai pe cele din toamnă, ci să le preiau și pe cele din vară, că arată oarecum mai bine în acest an. Nu ar fi drept. Chiar nu pot să preiau lucruri care nu au de ce să vină în zona ministrului”, a mai arătat ministrul Educației și Cercetării.

