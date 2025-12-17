„Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse: Parlamentul European susține eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe în UE

Parlamentul European susține crearea unui „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse.

„Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse|Foto: Depositphotos.com

Parlamentul European a votat, miercuri, în favoarea instituirii unui așa-numit „spațiu Schengen militar”, care ar permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul Uniunii Europene, prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii de transport.

Proiectul vizează inclusiv modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor.

Rezoluția a fost adoptată în plenul PE cu 493 de voturi pentru, 127 de voturi contra și 38 de abțineri, informează Agerpres.ro

Războiul lansat de Rusia contra Ucrainei a atras atenția asupra mobilității militare și a nevoii urgente de a facilita mișcarea transfrontalieră rapidă de trupe și echipamente în interiorul UE, afirmă eurodeputații. Ei subliniază că mobilitatea militară este un element esențial pentru apărarea comună europeană, dar și pentru securitatea flancului estic al UE, în special pentru țările baltice și Polonia.

Rezoluția PE salută propunerea Comisiei Europene de majorare a bugetului alocat mobilității militare în următorul cadru financiar multianual 2028-2034 până la peste 17 miliarde de euro.

Modernizarea celor aproximativ 500 de obiective de infrastructură, în special poduri și tuneluri, ar necesita cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă membrii PE, care solicită executivului UE să simplifice procedurile pentru obținerea finanțării pentru proiecte cu dublă utilizare - civilă și militară.

Bariere administrative și financiare

Rezoluția PE remarcă faptul că, deși s-au înregistrat unele progrese semnificative pentru a consolida mobilitatea militară, încă există bariere administrative și financiare, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că deplasarea echipamentului militar în interiorul UE poate dura uneori peste o lună.

Investiții susținute în infrastructura de transport

Membrii Parlamentului European le cer țărilor membre UE și Comisiei Europene să-și sporească investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare ale mobilității militare din UE. De asemenea, ei vor să vadă aplicate mai multe soluții digitale și accelerate autorizațiile de deplasare transfrontalieră, prin intermediul unor ghișee unice.

Reacție rapidă în situații de criză: 24 de ore

În plus, eurodeputații vor ca Uniunea Europeană să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupe pentru reacție rapidă pot trece frontierele interne din UE în 72 de ore pe timp de pace și în 24 de ore în timpul unei situații de criză.

Proiectul propus la finalul lunii noiembrie de Comisia Europeană introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește norme și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de prelucrare de trei zile și formalități vamale simplificate.

Acest lucru va facilita deplasarea mai rapidă, mai coordonată și în condiții mai sigure a trupelor și a echipamentelor militare în întreaga Europă, prin

*Eliminarea barierelor de reglementare

*Crearea unui cadru pentru situații de urgență

*Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport

*Capacități de punere în comun și de partajare

*Consolidarea guvernanței și a coordonării

Potrivit pachetului de mobilitate militară, investițiile prin programul Connecting Europe Facility 2028 – 2034 sunt în valoare de 17,65 miliarde de euro.

Foto: Depositphotos.com

