Contre în Consiliul Local pe tema rectificării negative a bugetului. Boc: „E criză bugetară. Nu am primit de la Guvern banii necesari”.

Bugetul Clujului a fost rectificat negativ, miercuri, în ședința de Consiliu Local. Emil Boc a reacționat la solicitările USR: „Se datorează crizei bugetare prin care trece țara. Fiind la guvernare, bănuiesc că înțelegeți. Dacă nu, cereți explicații de la colegii dumneavoastră”, a transmis primarul Clujului.

Bugetul Clujului, rectificat negativ|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Încă de la finalul lunii octombrie, primarul Emil Boc vorbea despre o posibilă rectificare negativă a bugetului municipiului Cluj-Napoca în contextul măsurilor fiscale promovate de Guvern.

În ședința de Consiliu Local de miercuri, Boc a explicat care este situația proiectelor majore de infrastructură: centura metropolitană și metrou, în condițiile crizei bugetare.

Edilul Clujului a reacționat, miercuri, la solicitarea consilierului Paul Helmer (USR) care arăta că a atenționat în trecut cu privire la proiecția „iluzionistă” a bugetului pentru 2025.

„La precedenta rectificare bugetară am atras atenția că este o rectificare iluzionistă. Am atras atenția atunci că sunt șanse minime ca sumele păstrate în proiectul de buget să fie atrase și cheltuite deopotrivă până la sfârșitul anului. Astăzi vedem că riscul pe care l-am semnalat atunci se confirmă. Vedem o rectificare bugetară de 1,5 miliarde lei, adică din fiecare 3 lei promiși clujenilor că îi vom atrage și investi până la sfârșitul anului, 1 leu dispare. La începutul anului ați promis, domnule primar, cel mai mare buget din istoria Clujului, la finalul anului vedem că a fost cea mai mare iluzie bugetară din istoria Clujului”, a declarat consilierul USR.

În 2025, municipiul Cluj-Napoca beneficiază de un buget de 1 miliard de euro, din care peste 50% din bani sunt asigurați din fonduri europene.

Primarul Emil Boc a reacționat:

„Vă rog să ne scuzați că am atras proiecte în valoare de 5 miliarde de euro pentru acest oraș și sunt în diverse faze de derulare. V-aș ruga să ne mai arătați un oraș în România care a atras asemenea resurse”, a spus primarul Clujului.

„În derulare, factori independenți de noi ne pot amâna sau afecta derularea unor proiecte. Dar toate aceste proiecții pe care le-am făcut se bazează pe licitații, pe contracte semnate, nu pe povești. Faptul că în privința centurii metropolitane nu am putut achita avansul, pentru că nu am primit de la Guvern banii necesari pentru exproprieri, ca să putem emite autorizația de construcție astfel încât să putem plăti avansul, se datorează crizei bugetare prin care trecem.

Bugetul statului nu permite să onoreze astăzi 600 de milioane de lei pentru exproprieri Am primit 7 milioane de lei, ne-am adaptat și am făcut exproprieri pe sectoare mai mici. Nu am știut de la începutul anului că vine criza bugetară. Am făcut tot ce a ținut de noi pentru a ține proiectul în derulare în condițiile pe care le are țara în prezent.

În ceea ce privește proiectul metroului, suma alocată este acum în trecere de la PNRR spre fondurile de coeziune, procedurile nu sunt finalizate și evident că nu am putut să cheltuim această sumă de bani. A fost decizia Guvernului de a încheia PNRR, politic, cu Comisia Europeană. Guvernul a decis că renunță la o parte din proiectele din PNRR și preia proiectele care nu rămân acolo pe fondurile de coeziune, proces în derulare în momentul de față”, a adăugat Emil Boc.

Bugetul Clujului, modificat pe final de an

Potrivit proiectului de buget rectificat, bugetul general de venituri se reduce de la 4,28 miliarde lei la 2,86 miliarde lei.

Bugetul Clujului, modificat pe final de an|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Și bugetul de dezvoltare este marcat de diminuări: de la 2.354.006.999 la 931.962,290 lei.

Bugetul alocat pentru cheltuieli scade de la 4.999.677,423 la 3,58 de miliarde de lei.

Proiectul de rectificare a bugetului municipiului Cluj-Napoca a fost trecut cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 9 abțineri.

