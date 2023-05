Susțin sau nu părinții greva profesorilor și ce se întâmplă cu salariile cadrelor didactice pe durata protestelor?

Greva generală din învățământ continuă, perioadă în care mii de elevi din Cluj nu participă la ore, iar examenul de evaluare națională pentru clasa a VI-a a fost amânat. Sunt părinții de acord cu această formă de protest și cum sunt plătiți profesorii pe durata grevei?

Greva generală din învăţământ continuă şi miercuri, zi în care reprezentanţii Guvernului sunt invitaţi la sediul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ la o şedinţă a liderilor sindicali.

„Mâine (miercuri - n.red.) va fi o şedinţă a tuturor liderilor celor trei federaţii şi am invitat conducerea Guvernului. Invitaţia este către premier, către domnul Ciolacu, domnul ministru al Finanţelor, ministrul Muncii (...) Noi am solicitat, ca să fie limpede, ceea ce am cerut rândul trecut: un act normativ prin care să se acorde o mărire salarială până la intrarea Legii salarizării în vigoare. Rămâne de văzut dacă Guvernul va accepta”, a declarat, marți, președintele Federațiai Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu.

În condițiile în care greva generală a perturbat activitatea din instituțiile de învățământ, monitorulcj.ro a încercat să afle cum sunt plătite cadrele didactice pe parcursul desfășurării acțiunilor de protest, dar și care este poziția părinților în acest context.

Este demersul susținut și de asociațiile de părinți?

În urma discuției purtate marți la Palatul Victoria între reprezentanții asociațiilor de elevi și a asociațiilor de părinți cu reprezentanții Guvernului, Eugen Ilea semnala că ideea „înghețării” anului școlar nu intră în calcul, însă părinții susțin necesitatea reluării de către decidenții politici a negocierilor cu sindicatele din învățământ.

„Astăzi, la Ministerul Educației și la Guvern au fost organizate două întâlniri, cu mențiunea... la solicitarea Federației Naționale a Părinților.

Aceste întâlniri au avut drept scop de a determina guvernanții (atât guvernul, cât și parlamentul) să înțeleagă că acest demers al sindicatelor nu este o glumă.

Și totodată să se așeze la masa negocierilor, negocieri ajunse în impas, cu repercusiuni grave asupra parcursului educațional al copiilor, în cazul în care greva ar continua.

Federația nu pune presiune asupra profesorilor pentru renunțarea la grevă, ci face presiuni asupra decidenților pentru a relua cât mai repede negocierile cu sindicatele”, a notat, marți, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți (FNAP) București, Eugen Ilea.

„Pentru cei care nu au înțeles sau se prefac că nu înțeleg. Nu FNAP trebuie sa vină cu soluții, ci guvernul.

FNAP a solicitat guvernului (primului ministru) rezolvarea căt mai repede posibil a situației create prin declanșarea grevei sindicatelor din învățământ, o situație ce poate duce la modificări în parcursul educațional al elevilor.

P.S. FNAP susține demersul sindicatelor și doleanțele acestora. Poate așa este mai ușor de citit”, a precizat ulterior Eugen Ilea.

Cum sunt plătiți profesorii pe durata grevei generale?

În Cluj, numărul profesorilor care participă la greva generală din învățământ este de circa 70%. Însă cum sunt remunerate cadrele didactice pentru perioada desfășurării acțiunilor de protest?

„Potrivit Legii 367/2022 privind dialogul social, pe perioada grevei contractul individual de muncă se suspendă, nu se întrerupe”, a declarat pentru monitorulcj.ro Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean.

După cum arată liderul de sindicat, la acțiunile de acest fel desfășurate de-a lungul anilor s-a ajuns la un compromis cu Ministerul Educației prin care orele au fost recuperate, fără a fi operate tăieri de ore/zile în cazul remunerației cadrelor didactice.

Însă nu doar în gimnazii și licee clasele sunt goale. La greva generală din învățământ participă și angajații din grădinițe.

„Și grădinițele sunt fără copii. Și colegii din cadrul ciclului primar au fost foarte hotărâți și au recomandat părinților să nu-și aducă copiii la grădinițe”, a explicat președintele SLIP Cluj pentru cititorii monitorulcj.ro

Examenele din cadrul evaluării naționale au fost deocamdată amânate de ministerul Educației pentru finalul lunii mai.

„Da, prin decizia ministerului, evaluarea de la clasa a VI-a, care trebuia să se desfășoare miercuri, a fost amânată pentru 30-31 mai.

Anumite activități în care suntem implicați acum sunt amânate, întrucât în timpul grevei nu se face nici o activitate didactică, nu se pun absențe, nu se predă, dar lumea este la locul de muncă.

Sigur că nu ne dorim ca aceste etape să fie amânate, dar aici nu putem anticipa. De la o oră la alta sau de la o zi la alta se pot schimba multe.

Depinde de voința guvernanților. Dacă dânșii doresc într-adevăr să rezolve situația, se poate rezolva. Să dea 10% din pensiile speciale pentru cei din învățământ, spre exemplu”, a declarat Lucia Cojocaru.

Participarea angajaților din învățământ la greva generală variază de la o zi la alta, dar per total peste 70% din cadrele didactice din Cluj se află în grevă generală.

„Am avut un procent de 68%, iar din a treia zi de grevă avem mulți colegi care se reînscriu sau participă, chiar dacă nu sunt membri de sindicat, astfel încât procentul este de 73% pe tot județul. Procentul celor care participă variază de la o zi la alta”, a explicat liderul de sindicat.

„Părinții ne-au arătat că sunt solidari cu demersul nostru”

„Din reacțiile publice pe care le-am văzut până acum, părinții sunt alături de noi. Prin toate mesajele ne-au arătat că sunt solidari cu demersul nostru. Și noi i-am rugat să aibă clemența și înțelegerea necesară de a fi alături de noi, de a ne înțelege, fiindcă nu ne dorim acest lucru, nu ne dorim acest protest, dar nu avem ce face.

Într-adevăr, demersul cadrelor didactice vine după cinci luni de zile de semnale, atenționări și proteste.

Greva generală nu este un demers politic, din luna decembrie am început aceste manifestări, în fiecare lună am protestat la București.

Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Ultimul protest a fost în data de 10 mai, când au fost peste 15.000 de angajați din învățământ în stradă, și mai degrabă au făcut o diversiune prin intermediul partidului AUR, decât să găsească soluții.

Acțiunile noastre de protest nu au legătură cu schimbările de pe scena politică programate pentru finalul lunii mai”, a explicat Lucia Cojocaru, lider SLIP Cluj.

Sute de profesori din Cluj ies în stradă

Joi, 25 mai, sute de profesori din Cluj pregătesc o acțiune de protest în fața Instituției Prefectului.

„Acțiunile de protest au început deja în Iași și Buzău.

Pentru astăzi se dorește o întâlnire cu toți colegii din țară la cele două federații sindicale, programată pentru ora 17, cu reprezentanții Guvernului.

Iar pentru joi, pe lângă acțiunea pe care o vom desfășura în Cluj, între orele 12:00-13:00, și în București colegii vor participa la un marș de protest la care au fost chemați și părinții, și elevii.

În Cluj, lumea este foarte nemulțumită și ne-a cerut să manifestăm, astfel că mâine pot participa peste 500 de persoane la acțiunea de protest”, a declarat liderul SLIP Cluj, Lucia Cojocaru.

Monitorulcj.ro a solicitat un punct de vedere și Inspectoratului Școlar Județean Cluj în privința impactului grevei generale din învățământ asupra elevilor și finalului de an școlar.

