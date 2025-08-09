Distacție din plin și peste 120.000 de oameni în a doua zi de UNTOLD X. Festivalul de la Cluj începe o nouă eră anul viitor.

Peste 120.000 de fani au participat la UNTOLD X, în cea de-a doua zi a ediției aniversare a festivalului din Cluj-Napoca.

Mainstage UNTOLD X, ziua II | Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

UNTOLD X, ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, a adunat vineri peste 120.000. Ziua a doua a festivalului început cu aceeași energie uriașă pe toate cele opt scene ale și a adus un moment special pe Mainstage, în care prezentul și viitorul UNTOLD s-au întâlnit în fața zecilor de mii de fani.

Atmosfera de pe Cluj-Arena și din întregul perimetru al festivalului a confirmat că aniversarea de 10 ani este o celebrare a muzicii și a experiențelor care au transformat UNTOLD într-un fenomen global.

Seara a adus și un moment special: lansarea conceptului UNTOLD ONE, viziunea care va defini următoarea etapă în povestea festivalului. UNTOLD X marchează finalul unei decade și deschide oficial drumul spre o nouă eră, iar momentul de pe Mainstage a fost construit ca un prim pas în această nouă poveste.

POST MALONE – DEBUTUL TURNELUI „THE BIG ASS TOUR” LA UNTOLD X

Post Malone a ales Cluj-Arena pentru a deschide turneul său european „The Big Ass Tour” și a mărturisit că este extrem de fericit pentru ceea ce trăiește pentru prima dată România.

„Am fost în atâtea locuri în viața mea, dar nu am ajuns niciodată în România. Este pentru prima dată când vin în această țară frumoasă și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că sunteți un public incredibil. Aici, la UNTOLD, debutează turneul european The Big Ass Tour, așa că UNTOLD, îți mulțumesc pentru acest debut incredibil. Este ireal”, a spus artistul de pe scena principală.

Într-un moment de sinceritate, Post Malone a vorbit despre începuturile carierei sale și despre modul în care a fost privit de-a lungul timpului: „De multe ori mi s-a spus că sunt un ‘one hit wonder’, dar nimeni nu mi-a spus că într-o zi voi ajunge la un festival extraordinar ca acesta, în fața unui public incredibil, așa cum sunteți voi. Dacă aveți un vis, nu lăsați pe nimeni să vă spună că este imposibil”.

Show-ul live al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secolului XXI a fost perfect; la „White Iverson”, prima piesă care l-a făcut cunoscut, până la hituri cu miliarde de ascultări – „Sunflower”, „Congratulations”, „Circles”, „Rockstar” – și producții de pe noul album F-1 Trillion. La final, Post Malone a coborât în mijlocul fanilor, i-a salutat și a ajuns până în zona echipei de sunet, căreia i-a mulțumit în fața întregii arene.

Parte din ADN-ul UNTOLD încă de la prima ediții, Armin van Buuren a revenit pe Cluj-Arena pentru a sărbători 10 ani de festival cu un set maraton de 3 ore. „UNTOLD, 10 ani. Această celebrare merită un moment care să-l pună în lumină”, a spus artistul, înainte de a oferi o experiență dedicată comunității care l-a primit mereu cu brațele deschise.

Show-ul a avut o producție spectaculoasă, cu o scenă customizată special pentru el, integrată în structura Mainstage-ului, și un concept vizual adaptat momentului aniversar. Pe scenă au urcat invitați speciali: Sacha Marie Taylor, Rhomani Maloney Drummond și Norma Jean Martine.

Unul dintre cele mai emoționante momente a venit pe acordurile piesei „Let It Be For Love”, când Armin a coborât în mijlocul fanilor. Zeci de mii de telefoane aprinse au luminat Cluj-Arena, creând un cadru spectaculos și intim în același timp. Artistul a purtat tricoul „United” și a ridicat steagul României, reconfirmând legătura sa cu fanii UNTOLD, despre care a spus “ca sunt cei mai frumoși fani din întreaga lume”.

În timpul setului, o cerere în căsătorie pe Mainstage, un moment plin de emoție primit cu aplauze de cei prezenți pe Cluj-Arena.

Surpriza serii a venit de la Salvatore Ganacci, un artist cunoscut pentru stilul său atipic și modul în care transformă fiecare apariție într-o experiență imprevizibilă. Pentru UNTOLD X, scena a fost customizată special și inclusă în structura Mainstage-ului, transformată într-o sufragerie și un dormitor, cu DJ booth-ul amplasat deasupra.

După setul de pe Mainstage, Salvatore Ganacci a mers în festival, la scena Time, unde a dansat și s-a distrat alături de fanii UNTOLD.

Delia a adus pe Mainstage-ul UNTOLD X un show plin de energie, cu momente create pentru a surprinde și implica fanii. Artista a urcat pe scenă alături de invitați speciali, Iustin HVNDS, Macanache și Nick de la N&D, care au adăugat un plus de intensitate și diversitate muzicală.

Printre momentele apreciate de fani s-a aflat și interpretarea celebrului remix „Oțelul Galați”, devenit viral pe TikTok. Apariția Deliei a demonstrat încă o dată că scena UNTOLD este locul unde muzica românească este apreciată.

EXPERIENȚE UNICE ȘI PREMIERE PE SCENELE SECUNDARE

Și în cea de-a doua zi, scenele secundare ale festivalului au adunat zeci de mii de fani. La Galaxy Stage, UNTOLD X a găzduit în premieră pentru festival show-ul australianului Dom Dolla, unul dintre cei mai în vogă artiști ai scenei house la nivel mondial. Seara a continuat cu setul duo-ului ucrainean ARTBAT, recunoscuți pentru producțiile lor epice și pentru modul în care construiesc o atmosferă cinematică pe scenă. Lineup-ul a fost completat de Cezar, unul dintre cei mai respectați artiști ai scenei electronice românești, Persic, Nu Zau b2b SEPP și Poltom.

Pe Alchemy Stage, dedicată culturii rap, trap și bass, publicul s-a bucurat de un show semnat Rusko, pionier al genului dubstep, dar și de aparițiile spectaculoase ale artiștilor români Macanache și Vlad Dobrescu, care au creat atmosferă prin flow-ul și mesajele lor autentice.

ABONAMENTE UNTOLD 2026, DISPONIBILE DIN 9 AUGUST

Organizatorii au anunțat că vânzarea abonamentelor pentru UNTOLD ONE, ediția care va marca începutul unei noi ere a festivalului, va începe sâmbătă, 9 august, ora 18:30. Cei care vor să facă parte din această experiență vor avea ocazia să își asigure locul din timp, pentru a trăi la Cluj-Napoca o nouă poveste creată de unul dintre cele mai mari festivaluri din lume.

Ziua a treia a ediției aniversare aduce pe Cluj-Arena unele dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. În premieră absolută pentru România și cu singurul show de festival din Europa, Metro Boomin, unul dintre cei mai influenți producători ai ultimului deceniu, va urca pe scena principală UNTOLD X. Seara va include și un moment special In Memoriam Avicii, oferit de UNTOLD și Kaufland, pentru a onora moștenirea unuia dintre artiștii care au făcut parte din prima ediție a festivalului, în 2015.

O altă premieră pentru un festival din Europa va fi show-ul brazilianului Alok – Keep Art Human, o producție care aduce pe scenă fuziunea dintre muzică și artă vizuală în mișcare, avându-i alături pe membrii trupei Urban Theory. Lineup-ul este completat de Puya, Alan Walker, care revine pe Mainstage, Hugel, Steve Angello, Vini Vici și WizTheMc.

Accesul în festival se face începând cu ora 16.00.

