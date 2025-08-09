Mircea Abrudean, despre reforma pensiilor private: „Nu se naționalizează nimic. Retragerea de 25% e una dintre cele mai generoase”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, semnalează că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opțiunea de retragere inițială de 25% este „mai generoasă” decât în multe sisteme similare din UE.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean| Foto: Alex Micsik - Agerpres

Președintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean, explică de ce este importantă reforma pensiilor private, în condițiile în care pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri se afla proiectul propus de Guvernul Bolojan ce prevedea schimbări majore pentru Pilonul II de pensii.

„În spațiul public au apărut reacții critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe întrebări când vorbim despre banii oamenilor”, a notat Mircea Abrudean (PNL Cluj), președintele Senatului, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Mircea Abrudean, despre Pilonul II de pensii: Nu se naționalizează nimic. Retragerea de 25% e una dintre cele mai generoase

„Tocmai de aceea este esențial să punem lucrurile în context și să vorbim deschis:

- Nu se naționalizează nimic. E important să știm că banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moștenitorii primesc soldul rămas;

- Opțiunea de retragere inițială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE;

- România se aliniază practicilor din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte”, a explicat Mircea Abrudean în mesajul citat.

El a punctat că „aderarea României la OCDE nu înseamnă doar un statut simbolic, ci înseamnă reforme reale, standarde înalte, încredere și investiții străine în țara noastră. Țările din OCDE sunt cele care asigură cetățenilor servicii publice eficiente, protecție socială sustenabilă și instituții modern”.

„Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele și exigențele acestui for internațional, iar legislația privind pensiile private este un pas clar în această direcție”, a adăugat Abrudean.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, prezentat vineri, în ședința de guvern, prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.

Guvernul a dezbătut în primă lectură, vineri, actul normativ și a decis să amâne pentru „o săptămână, două” adoptarea legii privind pensiile private, pentru consultări suplimentare.

