Avion de mici dimensiuni, prăbușit în Arad. Doi oameni au murit.

Avion de mici dimesniuni, prăbușit în Arad: un pilot profesionist și un băiat de 18 ani au murit|Foto: SAJ Arad

Un planor s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad iar două persoane au decedat. Echipele de salvare au intervenit la fața locului.

Aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la fața locului forțe de la Detașamentul de Pompieri Arad și echipaje SMURD, informează Agerpres.ro

Avionul de mici dimensiuni efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din București și un băiat de 18 ani din Arad, potrivit sursei citate.

Conform surselor implicate în anchetă, pilotul avea 47 de ani și era din București, iar în trecut a lucrat la cel puțin trei companii aeriene de linie. El a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad, care avea asupra sa telefonul tatălui său. Astfel, inițial, echipele de prim-ajutor, care au încercat să facă identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor - în condițiile în care rănile suferite nu permiteau evaluarea vârstei -, au crezut că a doua victimă are 45 de ani.

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad|Foto: SAJ Arad

Anchetatorii afirmă că avionul ultraușor a decolat de pe Aerodromul Șiria și urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se știe din ce cauză s-a prăbușit cu câțiva kilometri înainte de destinație.

Cercetări pentru stabilirea cauzei accidentului aviatic soldat cu doi morți

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a informat că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenție din cadrul societății comerciale.

„Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate, care vor efectua cercetări ulterioare”, a precizat ISU.

Urmează să fie formată o echipă de cercetare compusă din polițiști, procurori și specialiști ai Autorității Aeronautice Civile Române.

Aparatul de zbor s-a prăbușit, în jurul orei 11:30, în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad. Fabrica nu mai funcționează însă din luna iunie, fiind închisă de proprietarii americani. Ocupanții aeronavei au suferit răni incompatibile cu viața, nimeni nu a fost rănit la sol, fiind prezenți doar paznicii fostei fabrici, care au sunat la 112.

