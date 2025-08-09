Moment inedit la Untold X: DJ ARIAS a electrizat publicul alături de Salvatore Gannaci

Clipe de neuitat pentru festivalieri la ediția aniversară UNTOLD X. DJ ARIAS a avut un moment unic alături de invitatul-surpriză Salvatore Gannaci.

Atmosfera electrizantă la UNTOLD X - Salvatore Ganacci și DJ ARIAS au cucerit publicul prezent, printr-o prestație inedită pe scena Time.

Show-ul artistic a debutat după miezul nopții, iar momentul spectaculos (vezi AICI) al celor doi artiști, plin de efecte vizuale inedite și elemente surpriză, a transformat fiecare minut într-o experiență unică pentru zecile de mii de fani prezenți.

Alături de Salvatore Gannaci, DJ ARIAS a oferit un set plin de energie, combinând ritmuri intense cu o conexiune autentică cu publicul. Prestația sa a completat perfect atmosfera festivalului.

Salvatore Gannaci a fost invitatul-surpriză al festivalului, care a încântat zecile de mii de fani prezenți în a doua seară a festivalului UNTOLD X.

Împreună, cei doi artiști au transformat noaptea într-o explozie de lumină, sunet și emoție, iar UNTOLD a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente din cadrul festivalului.

UNTOLD X, ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, a început joi seară cu peste 110.000 de fani din peste 100 de țări.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, a început joi, 7 august 2025, la ora 16.00, iar utlima zi va fi duminică, 10 august.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 04.00.

