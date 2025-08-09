Un altfel de priority lane UNTOLD. Povestea celor 1.000 de copii, duși cu avionul la spital de Asociația Blondie. Cum poți ajuta?

Asociația Blondie, prezentă și la UNTOLD X, dorește să achiziționeze propriul avion pentru a putea transporta gratuit copiii bolnavi la spital.

Cei de la Asociația Blondie, care asigură zboruri medicale gratuite pentru pacienții în stare gravă, au o activare zilele acestea, la UNTOLD X, cu scopul de strânge donații pentru achiziția propiului avion ambulanță.

Zborurile medicale organizate de Asociația Blondie au devenit un simbol al speranței pentru familiile care se confruntă cu diagnostice grave și cu nevoia urgentă de tratament în afara țării. Cu sprijinul voluntarilor, medicilor, piloților și tuturor celor care cred în această misiune, fiecare decolare aduce o nouă șansă.

De la un zbor la aproape 300

Până la acel moment, asociația va ajunge, miercuri 13 august 2025, la zborul cu numărul 290.

„Sunt doi copii la acest zbor. Am început în pandemie, în 27 martie 2020. Practic, nimic nu mai zbura. Partea medicală a fost lovită foarte tare, iar atunci ni s-a cerut prima dată să facem un zbor, să aducem acasă un copil de la spitalul San Donato din Milano, după o operație pe cord. Nici nu ne-am gândit să-l numim zborul cu numărul unu deoarece nu credeam că îl vom avea și pe al doilea. Am continuat să ajutăm copiii bolnavi”, a povestit Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie, pentru monitorulcj.ro.

Deoarece a existat o cerere mare ulterior primului zbor, Asociația Blondie a trecut la această activitate în mod de muncă full time.

Ambulanțele aeriene, șansa la viață pentru copii bolnavi

„Undeva pe la zborul 5-6 am realizat că activitatea nu are legătură cu pandemia, ci este transport medical. Tot ce înseamnă procesul de a face bine. Totm atunci am realizat că avem nevoie de avionul nostru. Suntem foarte aproae de a achizișiona unul de dimensiuni medii pe care s-ar putea să îl adaptăm special pentru cursele noastre. Ni se pare normal să sunăm la 112 și să vină o ambulanță terestră, indiferent de oră, rapid, echipată cu tot ce are nevoie și gratis. Exact așa trebuie să fie și în cazuri aeriene, nu cu avion de linie. Ambulanța aeriană preia pacienții și îi duce gratuit”, ne-a mai spus Adelina Toncean.

În cele 289 de zboruri, asociația Blondie a transportat peste 1.000 de copii. Toate cursele au avut cel puțin 2-3 pacienți. Eforturile au fost cheia. „Blondie” a transportat toți copii care aveau nevoie de acesta ajutor și care erau apți de zbor.

Activitățile de la stand sunt dedicate atât adulților, cât și copiilor. Acolo găsești un simulator de zbor, ateliere de arts&crafts pentru copii, o zonă de tombolă și achiziții produse branded.

Asociația Blondie la a 290-a cursă pentru viață

Asociați Blondie a detaliat ce înseamnă mai exact un astfel de zbor. Pentru copii și părinții greu încercați. Urmează a 290-a cursă pentru viața.

„Părinții copiilor pe care îi pregătim de zborul vieții lor, sunt insistenți. Nu au răbdare. Nu te cred. Te întreabă iar și iar daca știi, dacă ai mai aflat ceva, dacă e sigur - că poate nu e sigur, poate medicii care au spus "da" încă nu au o dată pentru ei și poate se amână iar. Și știi că e nevoie să le vorbești chiar dacă nu te vor crede și nu te vor crede până când nu va veni momentul în care să își vadă puiul îmbarcat și avionul pregătit de decolare. Și atunci cu ochii plângând de ușurare și atâta frică, cu degetele încrucișate în rugăciune, știi că acum știu și ei. Și cred. Și te cred.

Miercuri (încă nu știm ora, deși de atâta frică și asta ne-au întrebat - știți la ce oră zburăm? Că daca știi la ce ora înseamnă că se întâmplă, nu?) zburăm cu Petra și cu David la Genoa și Milano. Petra are 52 de zile de viață și s-a născut cu esofagul întrerupt. Și de asta, în 52 de zile a papat 2 mililitri de lapte. David are mai puțin de o săptămână de viață și a venit pe lume cu o jumătate de inimioara nedezvoltată. Pentru bebelușii ăștia doi, cu părinții lor speriați și insistenți trebuie să reușim încă o dată, a 290-a oară. Să creadă și ei. Că zburăm. Că se întâmplă. Că există o Înviere după atâta moarte. Până atunci avem de strâns 25.000 de euro. Ne bazăm foarte mult pe voi!”, a mai transmis „Blondie”, într-o postare pe pagina de Facebook a asociației.

În urmă cu 5 ani, lumea întreagă se oprea în fața unui inamic nevăzut. Omenirea închidea uși, suspenda planuri, iar cerul devenea un loc pustiu. Atunci, Asociația Blondie a ales să deschidă o fereastră spre speranță. A urcat pentru prima dată la bordul unui avion nu pentru că voia să zboare, ci pentru că trebuia să salveze o viață.

Asociația Blondie își reafirmă angajamentul de a fi alături de cei mai vulnerabili și de a continua să zboare pentru viață. În același timp, face un apel la solidaritate, pentru că fiecare contribuție, fiecare sprijin contează și poate însemna o nouă viață salvată.

Cum donezi pentru transportul copiilor bolnavi cu avionul

Poți sprijini activitatea Asociației Blondie donând orice sumă în lei sau euro în conturile:

Banca Transilvania:

Asociatia Blondie - Imparte pentru alta parte

Euro: RO54BTRLEURCRT0661288301

Ron: RO07BTRLRONCRT0661288301

CUI: 40914732

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

De asemenea, în perioada festivalului UNTOLD X, donațiile se pot face și direct la stadul asociației, care se află în partea dreaptă după intrarea din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”.

