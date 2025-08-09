Tișe, despre rumoarea provocată de moartea lui Iliescu: „Am picat încă un test colectiv”.

Moartea lui Ion Iliescu a provocat discuții aiuritoare în spațiul public, care nu au încetat nici în zi de doliu național, când primul şef de stat al României postcomuniste a fost înmormântat cu onoruri militare. „România este țara în care și morții sunt huiduiți”, spune liberalul clujean Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Militari ai Regimentului 30 Garda „Mihai Viteazul” poartă sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu, la Cimitirul Ghencea 3, unde a avut loc slujba de înmormântare, cu onoruri militare.|Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Alin Tișe semnalează reacția publică inadecvată în acest context: România a picat încă un test colectiv, iar faptul că până și morții sunt huiduiți relevă o lipsă de decență transpusă într-un „spectacol vulgar”.

„Când un popor nu mai poate îngropa un om cu demnitate, riscă să-și îngroape propria umanitate”

„Joi, 7 august 2025, a devenit o zi unică și dureroasă în istoria recentă a țării. Un fost președinte al României, dus pe ultimul drum, a fost întâmpinat nu cu reculegere, ci cu huiduieli. Într-un paradox straniu, un om decedat a reușit să trezească în popor conștiința… dar nu civică, ci viscerală.

România a reușit, din păcate, o performanță probabil unică în lume: să huiduie un om în timp ce e dus la groapă”, notează președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

România creștină, reacție bolnavă în fața morții

România, un stat care se revendică a fi creștin, nu a reușit să păstreze o singură zi de tăcere, fără răfuieli și discursuri brăzdate de ură.

„Nici măcar în fața morții, acel punct în care toți oamenii ar trebui să fie egali, nu ne-am putut opri din huiduieli, ură și spectacol vulgar.

A fost un cortegiu funerar, nu o galerie de fotbal.

Alin Tișe: „Când un popor nu mai poate îngropa un om cu demnitate, riscă să-și îngroape propria umanitate”|Foto: Alin Tișe - Facebook

Dar România nu mai distinge între viață și moarte, între adevăr și vendetă, între justiție și linșaj. Suntem o societate atât de bolnavă, încât nici cadavrul nu mai e lăsat să treacă în liniște. Acest gest, făcut de unii, dar resimțit de toți, spune mai multe despre noi ca popor decât o mie de statistici. Această atitudine, de a ne huidui morții, arată că această țară și-a pierdut busola și că elitele acestui neam nu mai au conștiință.

Iar când un popor nu mai poate îngropa un om cu demnitate, riscă să-și îngroape propria umanitate”, explică liberalul clujean.

Să nu aplaudăm ura, să reconstruim demnitatea

Tișe semnalează necesitatea unei Românii în care, „chiar și atunci când nu iubești un om, îl respecți când nu mai poate răspunde”.

„Vrem o Românie în care, chiar și atunci când nu iubești un om, îl respecți când nu mai poate răspunde. Vrem o țară în care moartea nu mai e o scenă de circ, ci o lecție de umilință. Pentru că, dacă nici în fața morții nu mai putem fi oameni, atunci nu ne mai rămâne nimic de apărat.

Vrem Altceva pentru Țară – APT.

Altceva pentru tine.

Un „altceva” care nu mai poate fi amânat”, spune Alin Tișe în mesajul citat.

