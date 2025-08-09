Boc: „Metroul de la Cluj intră în faza subterană”

Emil Boc a anunțat debutul lucrărilor la puțul de lansare a „cârtițelor” pentru metrou, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare. „Metroul merge mai departe”, spune primarul Clujului.

Potrivit calendarului asumat de constructor, în 11 august vor începe lucrările care vizează execuția pereților mulați sau altfel spus, debutul execuției puțului de lansare a TBM-urilor (Tunnel Boring Machines).

Primarul Clujului a confirmat, sâmbătă, începerea unei etape importante pentru proiectul metroului.

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană.

Luni, 11 august, ora 9 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj.

Metroul merge mai departe”, a anunțat primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

TBM-urile, asamblate în subteran

După finalizarea puțului de lansare și a lucrărilor de consolidare, urmează asamblarea TBM-urilor în subteran, pentru săpăturile la galeriile subterane.

Utilajele TBM care vor efectua săpăturile necesare la tunelul metroului din Cluj au ajuns în Florești în decembrie 2024. TBM-urile (Tunnel Boring Machines) sunt utilaje de mare capacitate folosite pentru săparea tunelurilor subterane. Utilajele, cu peste 250 de tone fiecare, au fost transportate pe bucăți la Cluj, prin câteva transporturi agabaritice, și includ un total de 38 de piese.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

