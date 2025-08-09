Sport
De la FCSB la CFR Cluj: Mijlocașul Ovidiu Perianu a semnat cu echipa din Gruia
Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj. Astfel, de la FCSB, mijlocașul de 23 de ani ajunge la echipa din Gruia.Ovidiu Perianu a semnat pentru CFR Cluj |Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook
Mijlocașul Ovidiu Perianu a fost transferat de la FCSB la echipa de fotbal CFR Cluj, a anunțat, sâmbătă, clubul din Gruia pe pagina sa de Facebook.
În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist.
În ultimele sezoane, acesta a evoluat sub formă de împrumut la FC Botoșani, Gloria Buzău, în sezonul precedent fiind un jucător important pentru Unirea Slobozia, la care a jucat tot sub formă de împrumut.
