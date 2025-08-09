Concurență susținută la admiterea studenților internaționali la UMF Cluj: 13 candidați pe un loc la Medicină dentară în limba franceză

Peste 3.000 de candidați din întreaga lume s-au înscris pentru cele 605 locuri la programele de studii de licență cu predare în limba franceză și limba engleză în cadrul UMF Cluj-Napoca. Cea mai mare concurență s-a înregistrat la specializarea Medicină Dentară în limba franceză.

Concurență susținută la admiterea studenților internaționali la UMF Cluj| Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a încheiat concursul de admitere pentru candidații internaționali.

Anul acesta, 3.152 de tineri au candidat pentru a ocupa unul dintre cele 605 locuri scoase la concurs pentru studiile de licență în limba franceză (355 de locuri) și limba engleză (250 de locuri), din anul universitar 2025-2026, potrivit unei informări publicate de UMF Cluj pe pagina de Facebook.

Numărul celor interesați să studieze la UMF Cluj, în creștere: plus 500 de candidați

Numărul celor interesați să studieze la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” a crescut semnificativ, cu aproape 500 de candidați, comparativ cu anul precedent.

Tinerii provin din 96 de țări, cei mai mulți din Franța, Germania, Elveția, Canada, Tunisia, Belgia, Israel, Marea Britanie, Maroc și Algeria.

„Finalizarea concursului de admitere pentru studenții internaționali confirmă și în acest an, încrederea deosebită pe care tinerii din întreaga lume o acordă universității noastre. Suntem încântați de interesul lor tot mai crescut și de diversitatea culturală pe care aceștia o aduc comunității academice de la UMF «Iuliu Hațieganu».

Printr-un proces educațional riguros, centrat pe formarea competențelor clinice, pe simulare medicală și învățare aplicată, pregătim viitorii profesioniști din domeniul sănătății să răspundă provocărilor medicinei moderne, oriunde în lume”, a transmis rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesorul Anca Buzoianu.

Candidații au putut alege între trei programe de studii: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, disponibile în limba engleză sau franceză:

*La Medicină, au fost disponibile 400 de locuri, pentru care au au fost evaluate 1.282 de dosare.

*La Medicină Dentară, au fost evaluați 1.184 de candidați pentru 125 de locuri, cea mai mare concurență fiind, ca și în anii trecuți, la linia de studii în limba franceză - 13 candidați pe un loc.

*La Farmacie (limba franceză), au fost scoase la concurs 80 de locuri, pentru care au aplicat 111 candidați.

Admiterea candidaților internaționali s-a desfășurat printr-un concurs de evaluare a performanțelor profesionale și a realizărilor personale. La nivelul fiecărei facultăți, comisia de admitere a evaluat candidații pe baza unor criterii de selecție generale la nivel de universitate și a unor criterii specifice pentru fiecare facultate în parte. Candidații s-au putut înscrie online, pe o platformă dedicată, iar din cei 3.152 de candidați înscriși, 2.577 au avut dosare eligibile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: