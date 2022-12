Protest al salariaților din învățământ pentru creșterea veniturilor. Lider de sindicat: „Majorarea propusă este de-a dreptul jenantă”. Ce vor face parlamentarii clujeni?

Salariații din învățământ protestează, miercuri, pentru a atrage atenția asupra bugetului minim acordat educației pentru următorul an – doar 2,1% din PIB, cea mai mică alocare din ultimii 30 de ani. În medie, veniturile din învățământ vor crește cu 5%, în condițiile unei inflații de aproape 17%. Parlamentarii clujeni au fost somați să ia atitudine pentru majorarea bugetului acordat educației.

Protestul sindicaliștilor din învățământ/ captură FSLI Romania Facebook.com

Sindicatele din învățământ au avut discuții cu premierul Nicolae Ciucă, marți, pe tema salariilor din învățământ, precum și a alocării de doar 2,1% din PIB pentru educație în 2023-2024.

Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este de 16,8%, a transmis marți Institutul Național de Statistică.

Sindicaliștii din învățămînt urmează să picheteze Parlamentul României, miercuri, demers prin care atrag atenția în privința subfinanțării sistemului educațional românesc.

„Mâine vom fi prezenți la protest în fața Parlamentului României. Astăzi, de la ora 11, o delegație a Federației Sindicatelor Libere din Învățământul (FSLI) a participat la discuția cu primul-ministrul Ciucă.

Iar mâine, între orele 12-13 vom participa la protest, unde sunt așteptați colegi din toată țara, pentru a atenționa asupra salariilor indecente pe care le primim”, a declarat pentru monitorulcj.ro Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.

Parlamentarii de Cluj, somați să acționeze pentru a majora bugetul educației

Reprezentanții sindicatului din învățământul clujean au solicitat parlamentarilor din Cluj să ia măsuri pentru a îndrepta situația dezastruoasă a bugetului educației, prin care învățământul va dispune de cea mai mică alocare bugetară din PIB din ultimii 30 de ani, de numai 2,1%.

„Am înaintat tuturor parlamentarilor de Cluj o adresă prin care le atragem atenția asupra bugetului pe care îl primim și este total neadecvat.

Iar mâine vom înainta și Prefecturii solicitările noastre, în cadrul unui dialog social”, a arătat Lucia Cojocaru pentru monitorulcj.ro

„În timp ce in țările membre ale Uniunii Europene se alocă, in medie, 4,7% din P.I.B. pentru finanțarea invățământului, România a alocat puțin peste jumîtate din media europeană pentru acest sector strategic - educația. Așa cum rezultă și din execuțiile bugetare, în ultimii 33 de ani, învățământul românesc a fost în permanență subfinanțat, iar ,,roadele" acestei politici păguboase sunt ,,culese” an de an de generațiile de elevi, primii afectați de insuficienta finanțare”, se arată în solicitarea adresată parlamentarilor clujeni.

Adresa înainatată parlamentarilor, privind subfinanțarea educației, de către reprezentanții Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean/ captură monitorulcj.ro

Probleme financiare majore sunt întâmpinate de personalul nedidactic din cadrul învățământului, pentru care salariile râmân neschimbate, în condițiile în care o bună parte dintre aceste venituri sunt sub nivelul salariului minim pe economie.

„Inițiativa a plecat de la personalul nedidactic, cum a fost cazul Buzăului, unde personalul din învățământ a pichetat sediul Prefecturii, iar de acolo colegii au înțeles că este nevoie de o manifestație amplă, o acțiune de protest.

Alocarea pentru educație este de 2,1% din PIB, chiar dacă ministrul Educației Ligia Deca susține că este de 3,1%.

S-a promis o majorare cu 10% începând de anul viitor, ori după calculele noastre, media creșterilor salariale este în jur de 5%.

Sunt multe categorii, precum personalul didactic auxiliar – contabilii, secretarii – pentru aceștia salariul nu crește deloc. Trebuie să ajungem la nivelul prevăzut în grila salarizării din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar cel mai afectat este personalul nedidactic, unde venitul este sub salariul minim pe economie, adică 1700-1800 de lei.

Pentru profesorii debutanți, majorarea este nesemnificativă, în raport cu inflația pe care o avem.

Majorarea propusă pentru toți salariații din învățământ este de-a dreptul jenantă”, a declarat Lucia Cojocaru, președinte SLIPC.

„Fără bani se poate face doar o pseudo-reformă”

Solicitările adresate parlamentarilor din Cluj prevăd:

Să se asigure pentru toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, acordarea salariilor prevăzute în Anexele la Legea-cadru nr 153/2017, pentru anul 2022.

La salariile astfel majorate, să se aplice indexarea cu rata inflației.

Să se permitpă plata orelor suplimentare.

Eliminarea prevederii referitoare la menținerea cuantumului sporurilor cel mult la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2022.

„Votul dumneavoastră este esențial pentru viitorul învățământului românesc.

Puteți pune capăt politicii de subfinanțare a educației, dacă veți aloca 6% din PIB pentru educație, dar și politicii de salarizare discriminatorie a angajaților din învățământ dacă, la adoptarea legii de aprobare a OUG nr 168/2022, veți lua în considerare propunerile noastre”, se arată în solicitarea adresată parlamentarilor de către reprezentanții Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.

Astfel, sindicaliștii cer rediscutarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 168/2022, prin care majorarea bugetului educației la 6% din PIB este prorogată (amânată) până în 2024 și includerea modificărilor și completărilor propuse de sindicate.

