Trump anunță un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia. Zelenski: „Nu vom ceda ocupantului”.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că țara sa „nu va ceda teritorii ocupantului”.

Trump anunță un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia. Zelenski îl contrazice|Foto: president.gov.ua

Donald Trump a menționat vineri un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate.

Anterior, Trump a susținut că o posibilă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin va fi organizată vineri, 15 august, în Alaska.

Trump vorbește de un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia

„Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine”, a declarat Donald Trump la Casa Albă, adăugând că „este complicat, nu este chiar ușor”, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani și jumătate (...) vom recupera o parte din el”, a adăugat el.

Zelenski îl contrazice pe Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în rețelele sociale că țara sa „nu va ceda teritorii ocupantului”, semnalează sursa citată.

Înaintea întâlnirii dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, anunțată pentru 15 august în Alaska, Zelenski a avertizat că „orice decizie s-ar lua împotriva noastră, orice decizie care s-ar lua fără Ucraina ar fi decizii împotriva păcii”.

Trump menționase vineri un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict.

Zelenski a respins astfel de concesii ca pe niște idei „născute moarte” și a insistat că „răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu se va abate de la asta”.

El a susținut că „Ucraina este gata pentru decizii reale care pot aduce pacea”.

În presă au circulat informații conform cărora Putin a pretins controlul complet al Rusiei asupra regiunilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, ocupate de forțele ruse.

Zelenski a arătat că asta ar însemna cedarea unui teritoriu de mii de kilometri pătrați și a unor orașe cu importanță strategică.

