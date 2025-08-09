Aniversarea UNTOLD a continuat cu momente de neuitat. Post Malone, Armin van Buuren și surpriza Ganacci au încântat publicul la Cluj.

A doua zi de festival la UNTOLD X a fost despre emoție, energie și oameni faini.

Momente inedite la show-urile lui Post Malone și Armin van Buuren de la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ, monitorulcj.ro

Și ce-a de a doua zi a adus pe scena principală artiști internaționali de top cu show-uri special pregătite pentru ediția aniversară.

Cea mai așteptată zi la UNTOLD X

Delia, Post Malone, Armin van Buueren și Salvatore Ganacci au fost la înălțimea în cea mai așteptată zi festivalului.

Altar, legendara trupă de rock din Cluj a electrizat atmosfera pe main stage.

A fost pentru prima dată când aceștia au urcat pe scenă la festivalul UNTOLD.

Delia s-a întors pe main stage-ul UNTOLD și cântat cele mai mari hituri ale ei, dar și cover-uri foarte ascultate în această perioadă.

De la „Cine iubește și lasă”, la imnul echipei Oțelul Galați pe stadionul lui „U” Cluj și „Vino la mine”, cântat împreună cum fanii, până la „Rămâi cu bine” sau „Weekend”.

Post Malone, îndrăgostit de Cluj

A urmat Post Malone, cel mai așteptat artist de la ediția aniversară UNTOLD. Americanul s-a conectat instant cu fanii, într-un show plin de emoții.

Acesta s-a lăsat cuprins de mulțime și a coborât de mai multe ori pentru a saluta fanii. Cel mai norocoși au putut să dea mână cu el.

„Rockstar”, „Circles”, „Congratulations” și „Better Now” sunt doar câteva din cele mai cunoscute melodii pe care artistul le-a interpretat emoționat de călduroasa primire de la UNTOLD.

„Locul acesta e extraordinar, de asta ne va fi cu atât mai greu să plecăm după. Sunteți senzaționali”, a spus Post Malone în timpul concertului său de la Cluj.

Salvatore Ganacci, surpriza UNTOLD X

Stadionul Cluj Arena a fost plin. Zeci de mii de fani au venit cu câteva ore înainte pentru a fi siguri că nu pierd momentul mult așteptat.

Apoi, la scurt timp, programul a continuat cu un alt moment mult așteptat. Salvatore Ganacci a fost invitatul surpriză al acestei ediții UNTOLD.

DJ-ul a revenit și el pe scena festivalului. Inconfundabil, nonconformist și excentric, Ganacci a fost primit de fani cu aplauze.

Record man Armin, nelipsit de la aniversarea UNTOLD

A urmat Armin van Buuren, omul recordurilor, a fost întâmpinat cu nerăbdare de festivalieri.

A oferit clipe de neuitat la ediția aniversară. Chiar dacă show-ul lui nu a fost ultimul, fanii au vibrat timp de mai bine de trei ore.

Armin a îmbrăcat din nou tricoul „naționalei” României și a transmis că se va mai întoarce la Cluj, după cum a făcut-o de atâtea ori.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, a început joi, 7 august 2025, la ora 16.00, iar utlima zi va fi duminică, 10 august.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 04.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: