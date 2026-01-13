Guvernul vrea creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și SRI

Vârsta de pensionare pentru angajații din Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și serviciile de informații urmează să fie majorată.

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că reprezentanții MApN și ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii viitoare un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică și apărare.

Măsurile ar urma să fie adoptate în contextul în care Guvernul vizează reducerea cu 10% a fondului de salarii al instituțiilor.

Radu Miruță a precizat, pentru Antena 3, că Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne nu pot reduce salariile sau numărul de angajați, în contextul războiului din Ucraina. Pe de altă parte, este vizată creșterea vârstei de pensionare.

„La Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne este o chestiune mai specială. Am explicat și în coaliție - cred cu toată tăria: avem 600 de kilometri de graniță cu o țară care are război. Nu poți să spui că reduci armata, pentru că, dimpotrivă, trebuie să o crești. La Ministerul Apărării se lucrează, începând de astăzi, până săptămâna viitoare, la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul pe care l-a acceptat coaliția: să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui și tu la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a precizat Miruță, citat de Agerpres.ro

El a menționat că în prezent vârsta de pensionare în aceste structuri este de 48 de ani, iar modificările necesare vor fi stabilite în urma unor simulări.

„Deocamdată este 48. Discutăm despre un proiect de lege pe care trebuie să îl aducem pe masa Guvernului la finalul săptămânii viitoare, care să crească vârsta de pensionare. Se fac niște simulări: cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65. Poate până la 60. Poate până la 55. Azi e 48”, a explicat Miruță.

De altfel, anterior, premierul Ilie Bolojan a susținut în câteva rânduri necesitatea creșterii vârstei de pensionare în toate domeniile cât mai aproape de vârsta standard.

La finalul anului trecut, Guvernul Bolojan a aprobat proiectul care crește vârsta de pensionare în cazul magistraților la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție majorată de la 10 la 15 ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate. Ulterior, CCR a amânat pentru a treia oară proiectul privind pensionarea magistraților, o decizie în acest sens urmând să fie pronunțată vineri, 16 ianuarie 2026.

