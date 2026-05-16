Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Vă vine să vă tăiați venele din cauza inflației? Vă temeți că economia este făcută praf? Vă gândiți că o să vă pierdeți slujbele? Vă este frică de tăieri de salarii?”

Mai bine lăsați grijile, văicărările și plânsetele la o parte și cumpărați o Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Sau mai bine cumpărați o flotă de Ford Puma. Sau cumpărați o bicicleta de la Madirom sau de la Eurosport sau de la Mechrom. Sau cumpărați electrocasnice de la De’Longhi sau de la Arctic sau de la Miele.

Sau materiale de construcții de la Knauf sau de la Bilka sau de la Teraplast. Sau mâncare de la Transavia sau de la Covalact sau de la Cris-Tim. Sau produse de îngrijire de la Farmec sau de la Fiterman sau de la Plantextract. Sau mobilă de la Simex sau de la Aramis sau de la Nord Arin. Sau îmbrăcăminte de la Pandora sau de la Braiconf sau de la Secuiana. Sau încălțăminte de la Marbelo sau de la Anna Cori sau de la Rekord.

Sau de la orice fabrici, uzine și combinate mai mari sau mai mici din România, indiferent de capitalul lor, național sau internațional, indiferent de numărul de angajați, indiferent de domeniul de activitate.

O țară este puternică dacă are o industrie puternică, fabrici, uzine și combinate. O guvernare este performantă dacă sprijină fabricile, uzinele și combinatele existente și atrage investiții industriale noi. O nație este responsabilă atunci când cumpără lucruri produse în fabricile, uzinele și combinatele de la ea în țară.

Nu este nici o mirare că avem peste 30 de indicatori economici la coada clasamentelor europene - nu este vina unui Premier sau altui Premier, este vina lipsei de strategie industrială. Am reușit, timp de 35 de ani, să ne facem praf industria, fabricile, uzinele și combinatele, mizând pe consumul de importuri, imobiliare și divertisment. Ei bine, s-a terminat petrecerea plină de consum de importuri, imobiliare și divertisment. S-au terminat pomenile, ajutoarele, scutirile, indexările, stimulentele, bursele, creșterile. Nu mai sunt bani.

Nu este clar cine va fi viitorul Premier, dacă va fi politician sau tehnocrat. Dar dacă va fi un tehnocrat sper din tot sufletul să fie un nume greu din economie, care să fi lucrat 20 de ani cu bugete de miliarde de Euro, cu mii de angajați și în unități de producție sau în șantiere de construcții sau în ferme agricole.

Un Premier tehnocrat care să conducă un Guvern responsabil pentru a dezvolta mai mult fabricile, uzinele și combinatele deja existente și pentru a aduce investitori industriali noi în fabrici, uzine și combinate.

Am mai întrebat de câteva ori - vouă nu vă este ciudă pe Polonia, Cehia și Ungaria care, mizând pe industrializare și internaționalizare, au ajuns să cumpere într-una fabrici, uzine și combinate și să se extindă cu lanțuri de aprovizionare și canele comerciale în România?

Singura guvernare care va face schimbarea va fi cea care va industrializa și internaționaliza România. Fabrici, uzine și combinate cât vezi cu ochii.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

