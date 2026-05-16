Tensiune maximă înainte de Craiova – U Cluj! Bergodi pune presiune pe arbitraj.

Antrenorul „Șepcilor Roșii” cere un arbitraj fără greșeli într-un meci decisiv pentru titlu. | Foto: Mădălina Ivan

Cu doar câteva zile înaintea duelului de foc dintre Universitatea Craiova și U Cluj, antrenorul clujenilor, Cristiano Bergodi, a transmis un mesaj clar către brigada de arbitri și oficialii din camera VAR.

Antrenorul italian a declarat că speră ca arbitrajul să fie „la nivelul meciului” și a subliniat că sistemul VAR poate avea un rol decisiv într-o partidă cu o miză atât de mare.

„Sper ca arbitrajul să fie la nivelul acestui meci. Este foarte important cine se află și în camera VAR. În fotbalul de astăzi, VAR-ul poate face diferența”, a spus Bergodi înaintea confruntării de pe stadionul Ion Oblemenco.

Bergodi: „Important este să nu existe greșeli”

Antrenorul lui U Cluj a precizat că are încredere în arbitrul delegat la centru, Marcel Bîrsan, însă consideră că cel mai important lucru este ca rezultatul final să nu fie influențat de erori de arbitraj.

„Îl consider un arbitru bun. Important este să nu existe greșeli care să decidă rezultatul”, a adăugat Bergodi.

Declarațiile vin într-un moment tensionat pentru ambele echipe, care luptă pentru obiective importante în finalul sezonului.

Stadion sold-out pentru duelul de duminică

Partida dintre Universitatea Craiova și FC Universitatea Cluj se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

Interesul pentru meci este uriaș, toate biletele fiind epuizate în doar câteva ore, iar arena din Bănie va fi arhiplină la ora fluierului de start.

