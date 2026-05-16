PSD Cluj-Napoca și-a ales noua conducere. Ovidiu Săcară a devenit noul președinte al organizației municipale!

Social-democrații clujeni au votat noua structură de conducere în cadrul Conferinței Municipale. | Foto: Facebook - Ovidiu Săcară

PSD Cluj-Napoca și-a ales noua conducere în cadrul Conferinței Municipale desfășurate vineri, eveniment în care au avut loc alegeri pentru Biroul Permanent Municipal.

În urma votului exprimat de delegați, noul președinte al organizației municipale PSD Cluj-Napoca a fost ales Ovidiu Săcară.

„Mulțumesc echipei pentru încredere! Votul de azi ne obligă la performanță pe toți cei din conducerea municipală nou aleasă”, a transmis acesta după alegere pe pagina sa de Facebook

• Săcară Ovidiu - Președinte

• Ghencian Claudiu - Secretar Executiv

• Morar Ioan - Prim-Vicepreședinte

• Chiorean Ovidiu - Vicepreședinte

• Dumitru Marius Matei - Vicepreședinte

• Lupaș Radu - Vicepreședinte

• Mocan Tatiana - Vicepreședinte

• Mocanu Mihai - Vicepreședinte

• Morar Dan - Vicepreședinte

• Pușcas Marius - Vicepreședinte

• Croitoru Corina - Membru

• Iancău Daniel - Membru

• Kvasciuc Alina - Membru

• Moldovan Ovidiu - Membru

• Morar Livia Gina - Membru

• Oniga Gabriel - Membru

• Pura Gabriela - Membru

• Roschnafsky Bruno Marius - Membru

• Rusu Anna - Membru

• Schurger Michael - Ewald - Membru supleant

PSD Cluj: „Intrăm într-o nouă etapă”

Reprezentanții organizației susțin că PSD Cluj-Napoca intră într-o nouă etapă politică, după „patru ani de muncă, organizare și implicare constantă în comunitate”.

Potrivit comunicatului transmis de organizația județeană, noua echipă își propune dezvoltarea municipiului prin politici orientate spre oameni, investiții pentru echilibrarea dezvoltării cartierelor și proiecte dedicate tinerilor și familiilor din Cluj-Napoca.

