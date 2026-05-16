O adolescentă de 16 ani din Cluj este căutată de polițiști după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. UPDATE: Minora a fost găsită!

Minora a dispărut din comuna Sânpaul.

Polițiștii din Cluj caută o adolescentă de 16 ani, după ce aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Polițiștii din Cluj caută o adolescentă de 16 ani, după ce aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, în data de 16 mai, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, în cursul zilei de 15 mai, în jurul orei 17:00, Lăcătuș Romina-Florina, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul său din comuna Sânpaul.

De la momentul plecării și până în prezent, minora nu a mai revenit acasă.

Semnalmentele fetei dispărute

Adolescenta are aproximativ 1,65 metri înălțime, circa 50 de kilograme, ochi căprui și păr brunet.

La momentul dispariției, aceasta purta blugi evazați de culoare albă, o bluză scurtă neagră, vestă neagră și adidași roz cu alb.

Poliția face apel la populație

Persoanele care pot oferi informații despre minoră sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

