Monstrul din Turda se întoarce la PUȘCĂRIE! Și-a strâns concubina de gât în fața fetiței de 5 ani și a sfidat ordinul de protecție de 7 ori!

Curtea de Apel Cluj a respins definitiv apelul formulat de un bărbat din județul Cluj condamnat pentru violență în familie, lovire și încălcarea repetată a unui ordin de protecție emis împotriva sa.

Un bărbat din Cluj a fost condamnat definitiv la închisoare după ce și-a agresat concubina și a încălcat de șapte ori ordinul de protecție emis împotriva sa.

Instanța a menținut pedeapsa de 2 ani și 3 luni de închisoare cu executare, stabilită anterior de Judecătoria Turda, după ce inculpatul, Călin Marian Loco, și-a agresat concubina în repetate rânduri, inclusiv în prezența copilului lor de 5 ani.

Judecătorii au respins apelul inculpatului și au concluzionat că acesta a manifestat un comportament violent constant, inclusiv în spațiul public și chiar în incinta Judecătoriei.

Agresiuni în fața copilului de 5 ani

Potrivit hotărârii instanței, unul dintre cele mai grave episoade a avut loc în 14 august 2025, în locuința inculpatului de pe strada Labirintului. Cei doi concubini au început să se certe, iar conflictul a degenerat rapid.

Instanța a reținut că bărbatul și-a lovit partenera cu palmele în zona capului, a tras-o de păr și a strâns-o de gât și de gură. La întreaga scenă a asistat fiica lor de doar 5 ani, care s-a speriat și a început să plângă.

Femeia a fugit ulterior spre stația de autobuz împreună cu copilul, însă inculpatul a urmărit-o pe stradă și a continuat să o agreseze. O vecină care a intervenit pentru a o ajuta a declarat că victima țipa „dă-mi pace, lasă-mă”, în timp ce copilul plângea speriat. Martora a povestit că inculpatul a început să o înjure și pe ea și a încercat să o lovească, motiv pentru care a fugit de frică.

Aceeași martoră a declarat că în comunitate inculpatul era cunoscut drept o persoană agresivă și că oamenilor le era teamă de el.

Mama victimei a auzit prin telefon cum femeia era bătută

În timpul conflictului, victima și-a sunat mama. Potrivit declarațiilor din dosar, femeia și fratele victimei au auzit în apel cum inculpatul o jignea, o amenința că o omoară și cum aceasta îi cerea să înceteze agresiunile.

Martorii au relatat că se auzeau țipetele victimei și ale copilului, iar inculpatul amenința inclusiv membrii familiei femeii. În urma apelului, rudele victimei au sunat la 112 și au cerut intervenția Poliției.

A strâns-o de gât într-o stație de autobuz

Un alt episod de violență a avut loc în noaptea de 3 septembrie 2025, într-o stație de autobuz din municipiu. Cei doi s-au întâlnit și au discutat aproximativ o oră, însă conflictul a reizbucnit.

Instanța a reținut că inculpatul a devenit agresiv, a prins-o de gât pe femeie și a tras-o violent. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere analizate ulterior de anchetatori.

Judecătorii au menționat și mesajele trimise ulterior de inculpat victimei, în care acesta își cerea scuze și admitea că și-a speriat partenera.

Ordinul de protecție, încălcat în mod repetat

După primele agresiuni, Judecătoria a emis un ordin de protecție prin care inculpatul trebuia să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de femeie și copilul lor.

Cu toate acestea, instanța a constatat că ordinul a fost încălcat de șapte ori. În unele situații, inculpatul a mers după victimă și a intrat în locurile unde aceasta se refugiase. În alte cazuri, cei doi s-au întâlnit la restaurante, benzinării sau în stații de autobuz.

Judecătorii au precizat că, deși în anumite momente victima a acceptat întâlnirile, acest lucru nu anula obligațiile impuse prin ordinul de protecție și nici răspunderea penală a inculpatului.

Femeia a leșinat în Judecătorie

Unul dintre cele mai tensionate momente s-a petrecut chiar în incinta Judecătoriei, în 9 septembrie 2025. Potrivit imaginilor video analizate în dosar, femeia încerca să stea departe de inculpat, însă acesta a urmărit-o pe holurile instanței și a încercat să poarte o conversație cu ea.

La un moment dat, inculpatul s-a apropiat pe la spate de victimă și a încercat să o sărute pe umăr. Femeia s-a speriat și a leșinat, prăbușindu-se pe holul Judecătoriei. Aceasta a primit îngrijiri de la jandarmi și ulterior a fost transportată la spital.

Condamnat anterior pentru viol și tâlhărie

Curtea de Apel Cluj a arătat că inculpatul avea antecedente penale grave și fusese condamnat anterior pentru viol în formă agravată, tâlhărie calificată, amenințare și tulburarea ordinii publice.

Judecătorii au concluzionat că acesta are „posibilități extrem de limitate de autocontrol” și că executarea pedepsei în regim de detenție este singura soluție care poate preveni alte fapte violente.

