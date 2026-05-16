O bătrână lovită pe trotuar în Apahida va primi 40.000 de euro daune morale. Femeia a fost imobilizată luni întregi după accident!

Victima, în vârstă de 71 de ani, a rămas cu dificultăți de mers după ce a fost lovită de o mașină ieșită din curtea unui magazin.

Curtea de Apel Cluj a majorat la 40.000 de euro daunele morale acordate unei femei de 71 de ani din Apahida, accidentată grav pe trotuar de un șofer care nu s-a asigurat la ieșirea din curtea unui magazin. Magistrații au considerat că suferințele victimei au fost mult mai grave decât a apreciat prima instanță, care îi acordase inițial doar 20.000 de euro. Pe fond victima ceruse 200.000 euro.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 iunie 2022, în localitatea Apahida. Potrivit instanței, șoferul a ieșit cu mașina din curtea unui magazin de utilaje agricole și, în timp ce încerca să intre pe drumul principal, a lovit femeia care mergea regulamentar pe trotuar. Bărbatul a recunoscut că a observat-o, însă și-a mutat privirea spre traficul de pe șosea și a presupus că aceasta va trece prin spatele mașinii.

Patru luni la pat și recuperare extrem de dificilă

În urma impactului, femeia a suferit o fractură gravă de tibie și a avut nevoie de 100-110 zile de îngrijiri medicale. A fost operată și a rămas internată mai multe zile, iar ulterior a urmat o perioadă lungă de recuperare.

Judecătorii au arătat că victima a fost imobilizată la pat aproximativ patru luni și nu se putea descurca singură nici măcar pentru activități elementare. Martorii au povestit că femeia avea nevoie de ajutor inclusiv pentru a merge la baie sau pentru a se deplasa prin casă. Nici în prezent aceasta nu și-a revenit complet și se deplasează cu dificultate, folosind o cârjă.

Magistrații au subliniat că înainte de accident femeia era activă și își îngrijea inclusiv soțul bolnav, însă după impact viața ei s-a schimbat radical.

Șoferul a scăpat de închisoare

Șoferul a fost condamnat pentru vătămare corporală din culpă la 1 an și 3 luni de închisoare, însă instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei. Judecătorii au ținut cont că acesta nu avea antecedente penale, a recunoscut fapta și a încercat să ajute victima imediat după accident.

Curtea de Apel Cluj a decis însă că suma acordată inițial victimei nu reflecta suficient trauma fizică și psihică prin care a trecut și a majorat despăgubirile morale la 40.000 de euro. Hotărârea este definitivă.

