Petrișor Peiu cere explicații Guvernului Bolojan privind întâlnirile cu reprezentanții grupului german Schwarz

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, solicită explicații suplimentare din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan cu privire la întâlnirile dintre oficiali ai Executivului și reprezentanți ai grupului german Schwarz, companie care deține și divizia Schwarz Digits, conform Agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, Petrișor Peiu ridică semne de întrebare legate de promovarea serviciilor oferite de Schwarz Digits către instituțiile statului român și solicită clarificări privind scopul și natura discuțiilor purtate între reprezentanții companiei și membrii Guvernului.

AUR cere transparență din partea Executivului

Senatorul AUR susține că românii trebuie să știe dacă există negocieri sau înțelegeri care ar putea influența infrastructura digitală a statului român ori gestionarea datelor publice.

Peiu cere Executivului să prezinte public detalii despre întâlnirile avute cu reprezentanții grupului german și despre eventualele proiecte discutate în cadrul acestor întrevederi.

Cine este grupul Schwarz

Grupul german Schwarz este unul dintre cele mai mari conglomerate comerciale din Europa, deținând lanțurile de magazine Lidl și Kaufland, dar și divizia de tehnologie și servicii digitale Schwarz Digits.

În ultima perioadă, compania și-a extins activitatea în domeniul infrastructurii digitale, securității cibernetice și serviciilor cloud pentru instituții publice și companii private.

Până în acest moment, Guvernul României nu a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu solicitările formulate de liderul senatorilor AUR.

