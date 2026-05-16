Alertă după apariția unui urs în apropiere de Cluj! Oamenii sunt avertizați să evite deplasările singuri.

Un urs a fost surprins de camerele de monitorizare în zona Valea Căpriorii. | Foto: Facebook - Primăria Feleacu

Primăria Feleacu a transmis un mesaj de avertizare pentru persoanele care obișnuiesc să meargă în drumeții în zona Valea Căpriorii, după ce un urs a fost observat în pădurea din apropiere.

Potrivit reprezentanților administrației locale, animalul a fost surprins prin intermediul camerelor de monitorizare aparținând fondului de vânătoare.

Autoritățile le recomandă oamenilor să fie prudenți

Primăria îi îndeamnă pe turiști și pe localnici să fie atenți dacă aleg să se deplaseze în zonă și să evite traseele făcute în singurătate.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să facă zgomot pentru a-și semnala prezența și să nu lase resturi alimentare în natură, pentru a evita atragerea animalelor sălbatice.

Aparițiile urșilor în apropierea zonelor frecventate de oameni au devenit tot mai dese în ultimii ani, inclusiv în județul Cluj, în special în zonele împădurite aflate la marginea localităților.

