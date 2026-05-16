Un singur bilet pentru trenurile din Europa? Comisia Europeană propune reguli noi pentru călătoriile feroviare.

Călătoriile cu trenul între statele UE ar putea deveni mai simple

Comisia Europeană a anunțat noi măsuri care ar putea schimba modul în care europenii călătoresc cu trenul între statele membre.

Comisia Europeană a anunțat noi măsuri care ar putea schimba modul în care europenii călătoresc cu trenul între statele membre. Propunerea vizează simplificarea planificării și rezervării călătoriilor regionale, pe distanțe lungi și transfrontaliere, mai ales atunci când traseul implică mai mulți operatori feroviari.

Potrivit reprezentanței Comisia Europeană în România, una dintre cele mai mari probleme pentru pasagerii din Uniunea Europeană este dificultatea de a compara toate opțiunile de transport disponibile și de a găsi cele mai sustenabile variante de călătorie, în special pentru rutele internaționale.

Ce schimbări propune Comisia Europeană

Noile norme propuse de Comisia Europeană ar urma să permită rezervarea întregii călătorii printr-un singur bilet, chiar și atunci când sunt implicați mai mulți operatori feroviari.

În plus, pasagerii ar putea compara mai ușor variantele de transport disponibile și ar beneficia de o protecție mai bună a drepturilor lor pe întreaga rută.

Oficialii europeni spun că noile reguli ar putea contribui și la dezvoltarea unor conexiuni feroviare mai accesibile și mai bine integrate la nivel european.

Uniunea Europeană vrea să încurajeze transportul sustenabil

Executivul european încearcă de mai mulți ani să promoveze transportul feroviar ca alternativă ecologică pentru deplasările între marile orașe europene.

Inițiativa vine într-un context în care tot mai multe state membre investesc în infrastructura feroviară și în dezvoltarea conexiunilor internaționale rapide, pentru a reduce dependența de transportul aerian pe distanțe scurte și de traficul rutier.

