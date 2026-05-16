România, în căutarea unui Guvern. Ce aduc - bun și rău - pentru leu consultările de luni?

Analiștii estimează că presiunea pe leu se va atenua pe măsură ce situația politică se stabilizează. Orice prelungire a blocajului politic ar menține la cote ridicate costurile de împrumut ale statului.

Orice prelungire a instabilității politice din România va duce la scăderea cursului leului și la costuri ridicate de împrumut, cu efecte asupra nivelului de trai al românilor, avertizează analiștii.

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 18 mai 2026, consultări oficiale cu toate partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, în baza articolului 103 alineatul (1) din Constituția României.

Consultările includ opt delegații: PSD (ora 9), AUR (ora 10), PNL (11), USR (12), UDMR (13), Grupul Minorităților Naționale (14), SOS România (15) și POT (16).

Contextul este tensionat după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR care a doborât Guvernul Bolojan cu 281 de voturi. Ulterior, PSD a anunțat că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan, în timp ce PNL și USR și-au menținut sprijinul pentru actualul prim-ministru.

Condiția președintelui: conturarea unei majorități!

Președintele a impus o condiție clară tuturor delegațiilor. „Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun — asta este întrebarea esențială”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că nu ia în calcul posibilitatea ca AUR să facă parte din viitorul Guvern.

Potrivit unor surse, ar putea fi desemnat un premier tehnocrat susținut de o majoritate formată din PSD, UDMR și minorități.

Totodată, Nicușor Dan a avertizat că nu va face un anunț luni seara sau marți dimineață.

Pe plan extern, președintele a declarat că actuala criză politică „se va rezolva într-o direcție pro-occidentală” și a exclus scenariul alegerilor anticipate, invocând dificultățile constituționale.

Poate reveni Bolojan la cârma Executivului? În ce condiții?

Constituția României (art. 103) nu interzice explicit redesemnarea lui Bolojan.

Potrivit doctrinei constituționale și practicii validate, după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, președintele poate redesemna aceeași formulă politică în situația în care consultările indică o nouă majoritate, dar nu aceeași persoană ca premier, deoarece aceasta ar înfrânge voința Parlamentului exprimată prin moțiune — cu excepția cazului în care se produce o schimbare de majoritate în Parlament, precedent deja validat în cazul redesemnării lui Emil Boc, care a fost renominalizat abia după ce reorganizarea grupurilor parlamentare a creat o nouă majoritate.

Cu alte cuvinte, nu există o interdicție constituțională absolută, ci una de natură politico-juridică: dacă aceeași majoritate care l-a demis este reconfirmată în Parlament, redesemnarea lui Bolojan ar fi lipsită de sens practic și ar contrazice logica art. 103 din Constituție, care cere președintelui să se asigure că există o majoritate care să voteze învestirea. Iar președintele Nicușor Dan a declarat că nu dorește să numească un guvern „care să nască o altă criză”.

Ce urmează pe piețe?

Leul are cea mai slabă evoluție din rândul monedelor țărilor Europei Centrale și de Est în 2026, iar analiștii Erste Bank subliniază că „instabilitatea politică în creștere cântărește greu în piață”, cursul urcând peste 5,24 lei/euro pe piața interbancară, cu dobânzi menținute peste pragul de 7%. Analiștiii de la Societe Generale estimează că presiunea pe leu se va atenua pe măsură ce situația politică se stabilizează printr-un cabinet tehnocrat sau o reconfigurare a coaliției. Altfel spus: dacă luni consultările produc rapid un premier agreat și o majoritate clară, leul ar putea recupera parțial, dobânzile s-ar putea tempera ușor, iar bursa — indicele BET a crescut cu 17% în 2026, un paradox aparent al crizei — ar rămâne relativ stabilă; în schimb, orice prelungire a blocajului politic sau o formulă guvernamentală care pune sub semnul întrebării consolidarea fiscală ar putea împinge euro spre noi recorduri și ar menține costurile de împrumut ale statului la cote ridicate, cu efect direct asupra ratelor bancare și a puterii de cumpărare.

Într-un final, cu toții vom plăti scump - prin scăderea nivelului de trai - jocurile și indecizia politicienilor.

