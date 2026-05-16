RĂZBOIUL CAFELEI în Cluj! Cine e pe primul loc și ce localuri „la mișto” au votat clujenii. TOPUL cafenelelor din Cluj!

Antreprenorul clujean Sandu Băbășan a provocat o adevărată dezbatere printre iubitorii de cafea din Cluj-Napoca, după ce a făcut un clasament al celor mai apreciate cafenele din oraș.

Antreprenorul clujean Sandu Băbășan a provocat o adevărată dezbatere printre iubitorii de cafea din Cluj-Napoca, după ce a publicat pe Facebook un clasament al celor mai apreciate cafenele din oraș. | Imagine generată cu ajutorul AI

Antreprenorul clujean Sandu Băbășan a provocat o adevărată dezbatere printre iubitorii de cafea din Cluj-Napoca, după ce a publicat pe Facebook un clasament al celor mai apreciate cafenele din oraș, realizat pe baza comentariilor primite de la comunitatea sa online.

Postarea, publicată pe 10 mai, a strâns peste 200 de comentarii și a generat reacții din partea fanilor fiecărui local în parte.

Potrivit lui Băbășan, sistemul de punctaj a fost simplu: primul loc menționat într-un comentariu a primit 3 puncte, al doilea 2 puncte, iar al treilea 1 punct. Dacă o persoană a menționat o singură cafenea, aceasta primea automat 3 puncte.

TOP-ul cafenelelor din Cluj-Napoca

În urma centralizării, pe primul loc s-a clasat Olivo Coffee Culture Eroilor, cu 34 de puncte, urmată foarte aproape de Meron, care a obținut 31 de puncte. Podiumul a fost completat de Coffeels, cu 28 de puncte.

În top au mai intrat cafenele cunoscute precum Laboratorium, Yume Coffee Roasters, DOT District of Toast sau Urania Social Hub. Lista a inclus însă și alegeri mai neașteptate, precum OMV sau „SC ICA SRL – Bar de Zi Baciu”, menționate în glumă de unii participanți.

„Olivo = statut. Meron = comunitate. Coffeels = iubire”, a scris Sandu Băbășan în postarea sa, încercând să descrie personalitatea fiecărei cafenele din top. Acesta a mai adăugat că pentru mulți clujeni, Coffeels „e pur și simplu acasă”.

Clasamentul a stârnit rapid discuții în comentarii, mulți utilizatori spunând că lipsesc anumite locații sau că ordinea nu reflectă neapărat realitatea. Alții au apreciat inițiativa și au spus că postarea reflectă cât de puternică a devenit cultura cafelei de specialitate în Cluj-Napoca.

Clasamentul complet:

1. Olivo – 34 puncte

2. Meron – 31 puncte

3. Coffeels – 28 puncte

4. Laboratorium – 22 puncte

5. Gook – 19 puncte

6. Fu – 18 puncte

7. Let’s Coffee – 16 puncte

8. Embu – 15 puncte

9. Yume – 14 puncte

10. Cafe Uno – 12 puncte

11. Emozia – 10 puncte

12. Roots – 9 puncte

13. DOT – 8 puncte

14. Urania Social Hub – 7 puncte

15. Ukiyo – 7 puncte

16. Il Caffe – 6 puncte

17. Brewtiful – 6 puncte

18. Portal Coffee Spot – 5 puncte

19. Victor’s – 5 puncte

20. Selah – 5 puncte

21. Roadsted – 4 puncte

22. Frasca – 4 puncte

23. MUD Coffee To Go – 4 puncte

24. Cronos Caffe – 3 puncte

25. Mini Cafe Florești – 3 puncte

26. Anturaj Coffee Box – 3 puncte

27. Form Cafe – 3 puncte

28. Sisters – 2 puncte

29. Hot Pipes – 2 puncte

30. Eggcetera – 2 puncte

31. Brewkai – 2 puncte

32. Nish – 2 puncte

33. POLO – 1 punct

34. Kafea – 1 punct

35. Coffee Factory – 1 punct

36. Cinema Arta – 1 punct

37. Toulouse – 1 punct

38. Rhedey – 1 punct

39. OMV – 1 punct

40. SC ICA SRL – Bar de Zi Baciu – 1 punct

Sandu Băbășan este un antreprenor și investitor cunoscut în zona tech și eCommerce din Cluj, implicat în proiecte precum Blugento, Nooka Space sau Footprints AI. În ultimii ani a devenit foarte activ și pe rețelele sociale, unde publică frecvent opinii despre business, comunitatea IT și viața din Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: