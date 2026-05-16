România, în marea finală Eurovision 2026! Alexandra Căpitănescu luptă diseară pentru trofeul european la Viena.

România revine în forță în marea finală Eurovision 2026, după doi ani în care a lipsit din competiție.

Alexandra Căpitănescu, artista originară din Galați a reușit să se califice joi seară în marea finală, după o prestație intensă în cea de-a doua semifinală a competiției.

Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, va urca sâmbătă seară pe scena din Viena cu piesa „Choke Me”, într-o finală urmărită de milioane de oameni din întreaga lume.

Alexandra Căpitănescu, artista originară din Galați a reușit să se califice joi seară în marea finală, după o prestație intensă în cea de-a doua semifinală a competiției. Artista a impresionat publicul cu piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal.

Revenirea României la Eurovision a atras rapid atenția fanilor competiției, mai ales după ce reprezentanta țării noastre era considerată inițial un outsider al ediției din acest an.

Cine sunt marile favorite la Eurovision 2026

Potrivit caselor de pariuri, Finlanda este considerată principala favorită la câștigarea trofeului Eurovision 2026. În topul favoriților se mai află Grecia, Danemarca, Franța și Australia.

În ultimele zile, atât România, cât și Israelul au urcat în clasamentele de specialitate, după prestațiile din semifinale și reacțiile puternice ale publicului.

25 de țări se luptă pentru trofeu

Marea finală Eurovision 2026 va reuni 25 de țări. Evenimentul are loc anul acesta la Viena, în Austria, și este considerat unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din lume.

