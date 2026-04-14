Inflația a crescut și e la un pas de 10%

Rata anuală a inflației a crescut în prima lună din primăvară și este foarte aproape de pragul psihologic de 10%.

Rata anuală a inflației a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%, potrivit datelor publicate marți, 14 aprilie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut ușor de la o lună la alta.

„Indicele prețurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflației de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflației în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) față de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) a fost 8,5%', se arată într-un comunicat al INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în martie 2026, comparativ cu luna februarie 2026, a fost 100,92%. Rata anuală a inflației în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 9,0%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) față de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.

Reprezentanții INS au precizat că, începând cu anul 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora au fost majorate în martie cu 1,50% față de februarie și cu 5,78% față de decembrie 2025.

De asemenea, în calculul inflației începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

De asemenea, banca centrală a anunțat în această lună că rata anuală a inflației va crește în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a influențelor anticipate să decurgă din scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

