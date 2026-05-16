Doliu la USAMV Cluj-Napoca! Fostul rector Alexandru Salontai a murit cu doar câteva luni înainte să împlinească un secol de viață

Profesorul avea 99 de ani și a condus universitatea în perioada 1984–1990.

Comunitatea academică din Cluj-Napoca este în doliu după moartea profesorului universitar Alexandru Salontai, fost rector al Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Anunțul a fost făcut vineri, 16 mai 2026.

Profesorul Alexandru Salontai s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani, după o carieră dedicată aproape în totalitate învățământului agronomic și formării generațiilor de specialiști din România.

A fost rector al USAMV și profesor de Fitotehnie

Născut la 21 februarie 1927, Alexandru Salontai a fost profesor titular al disciplinei Fitotehnie, conducător de doctorat, șef de catedră și decan al Facultății de Agricultură și Horticultură.

Acesta a ocupat și funcția de rector al universității clujene în perioada 1984–1990, fiind considerat una dintre personalitățile importante ale învățământului agronomic românesc.

Potrivit reprezentanților universității, prin activitatea sa didactică, științifică și managerială, profesorul a contribuit decisiv la dezvoltarea cercetării agricole și a educației universitare din domeniu.

Când va avea loc înmormântarea

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați marți, 19 mai 2026, de la ora 10:00, în Aula Magna „Mihai Șerban”.

Înmormântarea va avea loc în aceeași zi, de la ora 12:00, la Capela Cimitirului Ortodox Mănăștur.

