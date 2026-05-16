Celebrul țepar imobiliar, Traian Onuc, condamnat din nou! Cum a păcălit un cuplu să-i dea 20.000 de euro pentru apartamente imposibil de vândut?

Celebrul țepar imobiliar din Cluj, Traian Onuc, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 11 luni de închisoare cu executare, după ce a încasat 20.000 de euro pentru două garsoniere construite ilegal.

Traian Onuc, unul dintre cei mai cunoscuți țepari imobiliari din Cluj-Napoca, acuzat în ultimii ani de mai multe înșelăciuni legate de apartamente construite ilegal. | Foto: captură ecran video Youtube CLUJUST

Curtea de Apel Cluj a pronunțat o nouă decizie definitivă într-un dosar care îl are în centru pe Traian Onuc, unul dintre cei mai cunoscuți țepari imobiliari din Cluj-Napoca, acuzat în ultimii ani de mai multe înșelăciuni legate de apartamente construite ilegal.

Judecătorii au recalculat pedepsele într-un nou dosar de înșelăciune și fals, după ce un cuplu a fost convins să plătească 20.000 de euro avans pentru două garsoniere dintr-un imobil ridicat fără autorizație, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca.

Apartamente „ieftine” găsite pe OLX

Potrivit hotărârii instanței, victimele căutau în vara anului 2022 garsoniere pentru copiii lor și au găsit pe OLX anunțuri cu prețuri mult mai mici decât cele practicate pe piața imobiliară din Cluj.

După mai multe discuții telefonice, au fost chemate pe șantierul de pe strada Frunzișului, unde Traian Onuc și complicele său, Pavel Jascău, le-au prezentat apartamentele și le-au promis că lucrările vor fi finalizate rapid. Instanța a reținut că inculpații le spuneau cumpărătorilor că există multe cereri și că trebuie să se grăbească pentru a nu pierde oferta.

Victimele au acceptat să cumpere două garsoniere, una de 33 de metri pătrați și alta de 25 de metri pătrați, pentru suma totală de 32.000 de euro. Cei doi inculpați au cerut imediat un avans de 20.000 de euro cash.

Procesul în care Traian Onuc și Pavel Jascău au fost judecați pentru vânzarea unor apartamente. | Foto: captură de ecran / portaljust.ro

Contract semnat cu informații false

La data de 26 iulie 2022, într-un birou improvizat pe șantier, inculpații au redactat și semnat un contract de vânzare-cumpărare prin care promiteau că apartamentele vor fi intabulate și predate în octombrie 2022.

Instanța a constatat însă că documentul conținea informații false și promisiuni imposibil de respectat. Mai mult, Traian Onuc folosea uneori alte identități și se prezenta drept „inginer constructor” pentru a câștiga încrederea clienților.

Judecătorii au reținut că imobilul respectiv nu avea autorizație pentru corpul de clădire C3 și că lucrările fuseseră oprite încă din 2019 prin dispoziția procurorilor. În aceste condiții, apartamentele nu puteau fi niciodată intabulate sau vândute legal.

Captură de ecran de pe portal.just.ro cu hotărârea definitivă pronunțată în dosarul de înșelăciune imobiliară care îl vizează pe Traian Onuc.

Anchetatorii: schema era folosită de ani întregi

Din anchetă a rezultat că Traian Onuc posta de aproape opt ani sute de anunțuri similare pe OLX, Imobiliare.ro și alte platforme online, folosind diferite cartele SIM și adrese de e-mail. Instanța a menționat inclusiv că OLX îi închidea frecvent conturile pentru suspiciuni de fraudă.

Interceptările telefonice din dosar au arătat că, după încasarea banilor, inculpații nu discutau despre finalizarea construcției sau despre muncitori, ci continuau să caute noi cumpărători pentru apartamentele din imobil.

Aproape 5 ani de închisoare pentru Traian Onuc

Prin decizia definitivă pronunțată în 14 mai 2026, Curtea de Apel Cluj a stabilit pentru Traian Onuc o pedeapsă finală de 4 ani și 11 luni de închisoare cu executare, după contopirea mai multor condamnări pentru înșelăciune și fals în înscrisuri.

Complicele său, Pavel Jascău, a primit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare și va rămâne sub supraveghere timp de 4 ani.

Instanța a menținut și obligația inculpaților de a restitui în solidar suma de 20.000 de euro către victime, precum și desființarea contractului folosit în schemă

