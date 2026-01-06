Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Criminalitatea fiscală rămâne și în 2026 cea mai mare insultă la adresa românilor care își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile”

Lucrez de 20 de ani într-o fabrică și îmi plătesc, alături de 1.000 de colegi, toate taxele, impozitele și contribuțiile. Mari sau mici, nu comentez, le plătesc. Integral. La timp.

Dragos Damian, CEO Terapia Cluj

Nu mă pricep la macroeconomie, nu mă interesează cursul de schimb, inflația, politicile monetare, deficitele, noua ordine mondială și alte teme care țin agenda zilei. Să ne înțelegem, nu mă interesează la modul în care sunt prezentate ca să țină agenda zilei, de către oamenii care ne conduc și care cred că suntem toți proști.

Nu mă interesează temele despre pensiile speciale, excedentul de bugetari și super-salariile lor, șmecheriile care se fac cu finanțările din proiectele publice, „mișcarea anti-digitalizare” din instituțiile de stat sau oricare alte teme din domeniul public aduse în dezbatere.

Nu mă (mai) interesează pomenile - beneficii, vouchere, ajutoare, indexări, cupoane, facilitați, stimulente, scutiri, amnistii sau cum s-or mai fi chemând ele - date electoral sau nu oamenilor care lenevesc acasă sau companiilor cu conexiuni politice. Nici unii, nici alții nu livrează nimic la schimb, în afară de recunoștință unde trebuie.

Sunt prea obosit de lupta cu morile de vânt din resursa umană ca să mă mai intereseze că s-a oprit finanțarea prin PNRR a consorțiilor duale de învățământ și că nu există nici o formulă pentru a lega sistemul de educație de piața muncii.

Nu mă mai interesează reformele din sănătate, controlată de oligarhi și „nemuritori” care fac ce vor ei cu contribuțiile de 80-90 de miliarde de lei pe an, pretinzând că o fac în interesul pacienților.

Sunt prea mic și suntem prea mici ca să ne intereseze mișcările de influență geopolitică ale neo-imperiilor. Dar uneori mă întreb dacă nu este mai bine să devenim fie al 51-lea stat american, fie al 17-lea land german, fie a 19-a regiune franceză.

Nu mă pricep la finanțe atât de mult încât să-mi dau cu părerea dacă Pachetul 1, 2 și 3 de reforme fiscale vor repune România în mișcare. Nu îi cred pe analiștii formatori de opinie care se duc la televizor să ne spună ceea ce li se spune lor să spună. Sunt greu de crezut consultanții care dau declarații fandosite despre Pachetul 1, 2 și 3, nici măcar ei nu înțeleg cum se va pune în practică și care vor fi rezultatele.

În cele din urmă, nu mă interesează nici că suntem conduși de oameni care cred că suntem toți proști.

Deși ar trebui să mă intereseze, toate acestea sunt plătite din taxele, impozitele și contribuțiile plătite de mine și colegii mei.

Singurul lucru care mă interesează și mă ține viu este că urăsc criminalitatea fiscală. Urăsc toate codurile poștale, garsonierele modeste sau vilele somptuoase în care, fără declararea valorii reale de închiriere, fără ca măcar să existe numele firmei la intrare, fără nici un control de la vreo autoritate, fără nici o rușine sau frică, sunt înregistrate firme fără angajați sau stau claie peste grămadă angajați din diverse domenii - contabili, informaticieni, înfrumusețatori, floriști, importatori-exportatori, coletari, dentiști, horecariști, artiști la propriu sau figurat, brokeri imobiliari sau de alte feluri și orice alți antreprenori sau corporatiști. Toate și toți sunt fabrici, uzine și combinate de evaziune fiscală și muncă la negru. Criminalitate fiscală.

Taxele, impozitele și contribuțiile cresc pentru că nu poate fi stăvilită criminalitatea fiscală. O insultă la adresa românilor harnici și cinstiți care își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile.

