BNR avertizează: Inflația va crește semnificativ din cauza scumpirii combustibililor

Scumpirea combustibililor se va reflecta în rata inflației. Banca Națională a României avertizează că inflația va crește în perioada următoare peste estimările inițiale.

BNR: Scumpirea combustibililor va determina o creștere peste așteptări a inflației

Rata anuală a inflației va crește în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior.

După cum arată Banca Națională a României, creșterea este determinată în principal de scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

„Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va crește în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a influențelor anticipate să decurgă din scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu”, arată BNR.

Acestea se vor suprapune efectelor nefavorabile ce se vor manifesta în trimestrul II 2026 pe segmentul energie, precum și efectelor directe în urma expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorare a cotelor de TVA și a accizelor.

În același timp, BNR menționează că progresul corecției bugetare inițiate în 2025 este de natură să intensifice în perspectivă presiunile dezinflaționiste și să conducă la ajustarea pe mai departe a deficitului de cont curent.

Incertitudini rămân totuși asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător planului bugetar pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană și procedurii de deficit excesiv.

Incertitudini și riscuri mari la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, generează însă războiul din Orientul Mijlociu și actuala criză energetică globală, prin efectele potențial exercitate, pe mai multe căi, asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, precum și asupra activității și profiturilor firmelor.

În această conjunctură, absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în principal a celor aferente PNRR, sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale măsurilor fiscale și ale conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice.

Consiliul de Administrație (CA) al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit marți în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

CITEȘTE ȘI: