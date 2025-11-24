Încrederea în economie scade puternic: creștere cu doar 0,6% în 2025, iar leul va continua să se deprecieze în raport cu moneda euro

Analiștii avertizează asupra climatului economic instabil, cu o creștere de doar 0,6% din PIB până la finalul anului, în timp ce euro va ajunge la 5,14 în următoarele șase luni.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut puternic - minus 7,3 puncte în luna octombrie.

Economiștii avertizează asupra unei creșteri economice modeste, marcate de instabilitate și o depreciere a leului.

Încrederea în economie scade puternic: economia va crește doar cu 0,6% în 2025

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2026) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,26%, iar 75% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia, se arată în analiza remisă monitorulcj.ro de Asociația CFA România.

„În concordanță cu evoluția economiei, indicatorul de încredere a continuat să se reducă. Este de remarcat că, pentru prima oară în acest episod inflaționist, anticipațiile de evoluție a ratei inflației pentru următoarele 12 luni s-au redus față de exercițiul anterior.

De asemenea, sunt de remarcat anticipațiile de reducere lentă a deficitului bugetar. Practic, politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor”, a declarat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

Leul va continua să se deprecieze în raport cu moneda euro

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1410 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,2045 lei pentru un euro.

Prețurile locuințelor în mediul urban

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 54% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 67% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 33% că sunt corect evaluate.

Deficit bugetar de 7% în 2026 și creștere economică modestă

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipațiilor de 8,3% din PIB. Pentru anul 2026, defictul bugetar anticipat este de 7%.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 s-au redus comparativ cu exercițiul anterior și se situează la valoarea medie de 0,6%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească sub 1%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni.

O întrebare suplimentară introdusă în sondaj se referă la anticipațiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandată investițiilor („junk”). Astfel, conform rezultatelor, aproximativ 96% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

