Șoferul care a accidentat mortal un pieton în Ceanu Mare și a fugit, plasat sub control judiciar

Șoferul care a lovit mortal un pieton, marți, și a fugit de la locul accidentului, a fost plasat sub control judiciar.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit IPJ Cluj, pe numele bărbatului a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

„Astăzi, 8 ianuarie a.c., pe numele bărbatului de 36 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Șoferul de 36 de ani, din localitatea Ceanu Mare, care conducea un autoturism din direcția localității Ciurgău, ar fi accidentat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă, identificat ca fiind un bărbat de 69 de ani, din aceeași localitate. Ulterior impactului, conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului.

„În urma activităților operative desfășurate, conducătorul autoturismului a fost identificat și depistat în comuna Ceanu Mare, iar autoturismul implicat a fost găsit în municipiul Cluj-Napoca. Accidentul s-a soldat cu decesul pietonului, acesta fiind declarat decedat la fața locului. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost transportat la IML Cluj-Napoca în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului”, a mai transmis IPJ Cluj.

Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii au dispus reținerea bărbatului de 36 de ani, pentru 24 de ore.

Astăzi, bărbatul a fost plasat sub control judiciar.

