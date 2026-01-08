Școlile din județul Cluj, redeschise de vineri. Prefectul Maria Forna: „Cursurile în format fizic vor fi reluate în toate unitățile de învățământ”.

De vineri, 9 ianuarie, elevii din județul Cluj vor putea participa fizic la cursuri ca urmare a remedierii situațiilor generate de condițiile meteo severe.

Prefectul Județului Cluj, Maria Forna, a anunțat, joi, că în urma deciziei luate împreună cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj, școlile din județul Cluj vor fi deschise, vineri, 9 ianuarie, pentru desfășurarea cursurilor în format fizic.

Ca urmare a remedierii situațiilor generate de condițiile meteorologice, vineri, 9 ianuarie 2026, se vor relua cursurile în format fizic în toate unitățile de învățământ de la nivelul județului Cluj.

„Decizia a fost luată împreună cu ISJ Cluj și autoritățile locale. Sperăm să nu intervină situații neprevăzute care să impună noi măsuri”, a transmis prefectul Clujului, Maria Forna.

Anunțul vine în contextul în care joi, 8 ianuarie, odată cu debutul modulului 3 de studiu, zeci de școli din județul Cluj și-au suspendat activitatea din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În zona de munte copiii nu au putut ajunge la ore din cauza nămeților.

Astfel, în șase unități de învățământ cursurile au fost suspendate, iar în alte 20, elevii navetiști nu au putut ajunge la școală din cauza zăpezii.

Județul Cluj se află sub o avertizare de Cod galben de zăpadă, vreme rece și ger până vineri dimineața la ora 10.

