Actualitate

Intervenții de deszăpezire la Aeroportul Internațional Cluj. Directorul David Ciceo: „Suntem pregătiți pentru funcționarea continuă”.

Cu o suprafață totală de mișcare aeroportuară de peste 300.000 mp, intervențiile de deszăpezire pe Aeroportul Internațional Cluj continuă pentru asigurarea condițiilor de funcționare.

Intervenții de deszăpezire la Aeroportul Internațional Cluj|Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Facebook Intervenții de deszăpezire la Aeroportul Internațional Cluj|Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Facebook

 

 


În urma ninsorilor abundente din ultimele 24 de ore, zeci de angajați ai Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca au acționat în teren pentru deszăpezirea căilor de rulare și a întregii suprafețe de mișcare. 

Potrivit directorului Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, aeroportul este pregătit pentru funcționare continuă. 


Peste 50 de angajați lucrează nonstop la degivrări și deszăpezire, sunt antrenate 10 echipamente de deszăpezire. 

Suntem pregătiți pentru funcționarea continuă a Aeroportului”, a anunțat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook. 


Suprafața pistei de decolare-aterizare este de 122.400 mp, iar suprafață totală de mișcare aeroportuară este de 319.204 mp.

Pentru județul Cluj, avertizarea Cod galben de vreme severă și ninsori viscolite a fost prelungită până vineri, ora 10:00.


