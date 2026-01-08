Consilierul local Florin Gliga (PNL) denunță dublul standard al USR privind deszăpezirea: „Lecții de administrație pe Facebook și teatru politic”

Florin Gliga (PNL Cluj) reacționează la criticile USR privind intervențiile de deszăpezire. „Administrația nu înseamnă să bifezi perfecțiunea în primele 10 minute, înseamnă să fii în teren, să corectezi, să gestionezi sub presiune”, spune consilierul local.

Foto: Florin Gliga - Facebook

Clujul s-a aflat sub avertizări succesive de avertizări meteo de vreme severă și ninsori viscolite, iar primarul Emil Boc s-a aflat de noaptea trecută la comandamentul de deszăpezire pentru a monitoriza situația în teren.

În condițiile în care USR a criticat pe rețelele de socializare intervenția pentru deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca, consilierul local Florin Gliga a denunțat „dublul standard” practicat de partidul condus de Dominic Fritz.

Intervenția liberalului clujean vine în contextul în care USR nu a abordat problema traseelor impracticabile din Timișoara și a nemulțumirilor timișorenilor din cauza unor intervenții deficitare de deszăpezire sau a găsit diverse scuze în acest context, dar a preferat să critice situația din Cluj-Napoca prin intermediul rețelelor sociale.

„Azi USR a ieșit din nou la atac în Cluj cu etichete grele – „dezastru”, „incompetență”, „nota 4”, „taxe de 5 stele”. Multă indignare, multă morală, multe verdicte. Mesajul e clar: la Cluj „nu se face nimic”, administrația e „incompetentă”, orașul e „lăsat de izbeliște”.

Problema e că USR nu este un partid fără putere. USR administrează orașe, USR are primari, USR are responsabilitate. Iar cel mai relevant exemplu este Timișoara”, notează Florin Gliga într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La Timișoara, în orașul condus de Dominic Fritz, au fost semnalate cazuri în care tramvaiele au deraiat din cauza condițiilor meteo, arterele principale au fost blocate ore întregi, iar deszăpezirea a întârziat. Timișorenii s-au plâns pe rețelele sociale din cauza intervenției deficitare a firmelor de deszăpezire.

Timișorenii, nemulțumiți de intervenția firmelor de deszăpezire

„Nu am văzut nicio mașină”, „Unde se duc banii?” „Cine lucrează?” „La 5 dimineața nu era nimeni pe stradă” – sunt câteva dintre nemulțumirile semnalate de oameni în orașul de pe Bega.

„Astea nu sunt atacuri politice. Sunt comentarii reale ale timișorenilor”, spune Florin Gliga, care denunță abordarea USR.

Deși Timișoara a fost paralizată de zăpadă, iar intervenția de deszăpezire a fost deficitară, USR nu a abordat problema, spune consilierul local Florin Gliga (PNL Cluj)

„Și atunci apare întrebarea firească: de ce, când se întâmplă la Timișoara, vorbim despre „context”, „ninsoare abundentă” și „situație excepțională”, iar când se întâmplă la Cluj vorbim despre „incompetență” și „eșec”?

Aceeași iarnă, aceeași țară, același partid –dublu limbaj,dubla măsură!

Asta nu mai e critică. Asta e ipocrizie politică.

În Cluj, realitatea e simplă: s-a intervenit, s-a muncit, s-au mobilizat echipe și se intervine în continuare. Nu perfect, nu instant, nu fără dificultăți, dar organizat și asumat.

Administrația nu înseamnă să bifezi perfecțiunea în primele 10 minute, înseamnă să fii în teren, să corectezi, să gestionezi sub presiune.

Diferența dintre Cluj și USR este clară: la Cluj se lucrează, la USR se comentează. Să dai lecții de administrație de pe Facebook, în timp ce propriul tău oraș se luptă cu aceleași probleme, nu e reformă. E teatru politic.

Critica e sănătoasă. Ipocrizia, nu. Mai puțin circ. Mai puțină ipocrizie. Mai multă administrație”, notează consilierul local în mesajul citat.

Județul Cluj se află sub o avertizare de Cod galben de zăpadă, vreme rece și ger până vineri dimineața la ora 10.

