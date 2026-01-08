Fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu, condamnat la patru ani de închisoare pentru ucidere din culpă

Decizia vine, după ce anul trecut, judecătorii dăduseră o sentinţă de 3 ani cu suspendare, notează TVR Info.

Curtea de Apel Pitești a majorat de la 3 la 4 ani pedeapsa inițială pronunțată de Judecătoria Pitești.

Procurorii au început urmărirea penală pe numele lui Daniel Chiţoiu în ianuarie 2020, la mai puţin de o lună de la producerea accidentului în care un bărbat de 82 de ani şi soţia acestuia au murit, iar o altă persoană a fost rănită, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit violent de maşina fostului ministru care, conform primelor date, a intrat pe contrasens.

Daniel Chițoiu a fost trimis în judecată în luna august 2020.

