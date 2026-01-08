Daniel David, demisionar, dar încă în funcția de ministru al Educației

Deși a demisionat în decembrie 2025, Daniel David este încă în funcție, până la numirea unui nou ministru al Educației.

Daniel David, demisionar, dar în funcție| Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Ministrul Educației, clujeanul Daniel David, a demisionat din funcție în 22 decembrie 2025, la un an de la preluarea mandatului.

De atunci, nu a fost numită o conducere interimară la Ministerul Educației, iar Guvernul nu a făcut un anunț oficial privind demisia lui David, notează HotNews.ro

Sursa citată semnalează o situație confuză la Ministerul Educației: la 16 zile de la demisia anunțată, Daniel David încă e ministru.

În cazul lui Daniel David, Guvernul nu a făcut niciun anunț oficial privind înregistrarea demisiei, iar președintele nu a luat act de demisia ministrului Educației prin decret până joi, 8 ianuarie 2026.

Întrebat de HotNews care este data în care urmează să i se încheie mandatul de ministru al Educației, Daniel David a spus că această întrebare „trebuie adresată premierului”.

Bolojan: În ianuarie vom veni cu o propunere

La începutului lui 2026, premierul Ilie Bolojan a declara că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educației în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcție.

Liberalii iau în calcul două nume pentru preluarea portofoliului educației:

*Marilen Pirtea, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012

*Luciana Antoci, actual consilier de stat pe educație al premierului Ilie Bolojan, fost prefect de Iași, precum și șefă a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași.

„Domnul Pirtea este rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL de două mandate. Am avut o discuție pe această temă.

Va deveni operațională demisia domnului ministru David și în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza ipotezele de lucru”, anunța Ilie Bolojan la începutul acestui an, potrivit Agerpres.ro

Tot atunci, premierul Bolojan a precizat că propunerea Marilen Pirtea pentru Ministerul Educației „nu este bătută în cuie”.

